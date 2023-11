Jakir se osvrnuo i na micanje Mihajličenka: ‘Ja lud zbog poraza, a on u boksericama i telefonira’

Svašta zanimljivog kazao je Sergej Jakirović u velikom intervjuu za Germanijak uoči dvoboja s Osijekom i nastavka HNL obveza. Govorio je o dosadašnjem tijeku mandata i bolnim porazima, pogotovo onom od Ballkanija u Prištini kada je razmišljao i o odlasku s klupe.

Tada nije dao ostavku, ali ipak se dogodio jedan veliki rez. Jakirović je nakon te utakmice potpuno prekrižio Bogdana Mihajličenka. Ukrajinski lijevi bočni stigao je iz Anderlechta na brojne preporuke ljudi iz ukrajinskog nogometa, ali brzo je zaključio svoju avanturu na Maksimiru.

Bogdan je ukupno 14 puta zaigrao za Modre i to će, čini se, biti to od njegove karijere u Zagrebu. Jakir je poručio i kako Ukrajinac nije izbačen iz momčadi zbog igara, već zbog ponašanja, a otkrio je i kada se dogodila kap koja je prelila čašu.

“Odlučio sam ga maknuti nakon poraza u Prištini”, rekao je Jakirović. “Ali, iako javnost misli da sam to učinio zbog njegovih igara, to nije istina. Jer, da je do igre, tako sam mogao otpisati 10 igrača! Ali, ako dođeš iza utakmice u svlačionicu i prvo što napraviš je da se skineš u bokserice i uzmeš telefon, pričaš lagano kao da se ništa nije dogodilo…”

“A ja lud zbog poraza, pola igrača razbija svlačionicu! E, onda si ti tu samo fizički, a duhom negdje drugdje i smatram da takvi igrači nama ne trebaju. I da podcjenjuju Dinamo, što je vrlo važno naglasiti”, rekao je Jakirović.

Nakon Mihajličenkovog izbacivanja, lijevu stranu pokrivali su Robert Ljubičić i u zadnje vrijeme Mauro Perković, ali ‘Profa’ je u istom intervjuu naglasio da je primarna meta u zimskom prijelaznom roku baš lijevi bočni.