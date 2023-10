Jakirović: ‘Dano mi je do znanja da su igrači iza mene i stožera. To meni nikad nije bilo upitno’

Dinamo se nije ni stigao oporaviti od sramotnog poraza protiv Ballkanija na Kosovu, a već ga očekuje novo HNL kolo u kojemu nema pravo na kiks. Igra protiv Istre, a situacije je svjestan i trener Sergej Jakirović koji je danas najavio tu utakmicu.

“Teško je, nije nimalo ugodno jer Dinamo ne trpi prosječnost, navikao je na pobjede i sami smo svjesni toga”, istaknuo je Jakir. “Jučer smo u razgovoru u svlačionici, a svlačionica je svetinja, rekli sve otvoreno, otvoreno i jasno komuniciramo, ja sam takav. Najbolje od svega je što su igrači svjesni svoje odgovornosti i gledamo sve da već sutra bude bolje. U nogometu ne možeš vratiti prošlost, možemo samo izvlačiti pouke, najgore je što učimo na svojim greškama, ali mi smo ti koji trebamo izaći na teren i učiniti sve da pobijedimo.”

Osvrnuo se na podršku koju mu je klub pružio.

“Već je na aerodromu jasno komunicirano apsolutno povjerenje i maksimalna podrška”, otkrio je Dinamov trener. “Isto tako, igrači su osjetili. Kapetan Mišić je došao u razgovoru s Petkovićem, Ademijem, Ristovskim, dano mi je maksimalno do znanja da su iza mene i mojeg stožera, što meni nije bilo nikad ni upitno. Događaju se takve stvari, to je za nas odgovornost, to povjerenje, i moramo to opravdati predstavama na terenu.”

Hoće li izbor momčadi biti uvjetovan i posljednjim izvedbama igrača?

“Bit će uvjetovan zadnjom izvedbom, smatram da i drugi igrači koji će dobiti šansu mogu iskoristiti da pokažu zašto su tu u Dinamu”, rekao je Jakirović. “Što se tiče ozljeda, Petković se dobro oporavlja, Ristovski je ušao u trening, još su nam pod znakom pitanja Ljubičić i Drmić, Ademi će sutra nastupiti, nema pravo nastupa u Europi pa ga nema razloga spominjati. Špikić se dobro oporavlja i nadam se da će u reprezentativnoj pauzi ući u normalan trenažni proces.”

Istra?

“Vidi se da je otpočetka sezone turbulencija, rano je smijenjen trener, došao je novi kojemu treba vremena, ali bez obzira, mi moramo napraviti sve da pobijedimo i s tri boda vratimo određeni mir i odemo na pauzu. Tamo ima igrača koji mogu napraviti probleme, najviše mislim na Antu Ercega koji je latentna opasnost, Lisica koji je jako brzo krilo, Kadušić… Morat ćemo obratiti pažnju na njih, pogotovo u fazi napada.

Puno mu znači navijačka podrška.

“Vidi se podrška navijača, meni je žao što smo ih razočarali. Moramo bolje, moramo davati sve od sebe, pravi navijači to prepoznaju. To nam je isto obaveza, bez obzira koliko im je teško i mučno gledati nas. Treba nam njihova podrška i nadam se da ćemo ih razveseliti pobjedom.”