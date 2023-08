Jakirović dao prvi intervju: ‘Sve se dogodilo filmskom brzinom, ali takav je danas nogomet’

Nakon što je iznenadio cjelokupnu nogometnu javnost, ali i vlastitog poslodavca, Sergej Jakirović odradio je prve medijske dužnosti kao novi Dinamov trener. Dojučerašnji Rijekin strateg trebao je povesti tu momčad protiv Lillea u playoffu Konferencijske lige, no sada će se posvetiti nekim drugim izazovima. Njegov odlazak na Maksimir postao je iznimno kontroverzna tema zbog načina na koji se odigrao, a popularni Jakir dao je prvi intervju za Dinamove klupske kanale.

“Hvala lijepo na dobrodošlici, iznimno sam počašćen što sam postao Dinamov trener”, započeo je Jakirović. “Iznenađen sam. Pomalo je šokantno zato što sam se u dva sata kupao u moru, a u tri je već sve bilo gotovo. Sve se dogodilo filmskom brzinom, ali takav je danas nogomet, ponuda i potražnja, smatram da je ovo prilika koja se ne događa često, da sam svojim radom i kvalitetnim rezultatima zaslužio tu priliku. Sad smo tu i nadam se da ću nastaviti raditi kao dosad, da ćemo pobjeđivati, dobro igrati, napadački, otvoren nogomet i da uveseljavamo navijače koji vole Dinamo.”

Je li popratio dramu protiv AEK-a?

“Naravno, gledao sam obje utakmice”, odgovorio je. “Bilo je dosta dobrih stvari, počevši od prve utakmice. Po meni je i druga bila jako dobro odigrana, ali to je nogomet. Događaju se takvi scenariji, imam takva osobna iskustva od prošle sezone gdje mi čovjek zabije škaricama u 122. minuti. Treba ići dalje, podigneš se, nema vremena tugovanju. Treba izvući pouke i naporno raditi svaki dan da se već u četvrtak predstavimo dobro, pobijedimo Spartu. Nikad nije lako, ali treba pokazati gard.”

Kakvim mu se čini Dinamo?

“Meni Dinamo uvijek igra dobro, ja sa svojim klubovima baš nisam bio uspješan protiv Dinama”, prisjetio se. “Uvijek mi je nešto malo nedostajalo. Za klub igraju najbolji igrači u Hrvatskoj koji teže stalnom pobjeđivanju, zadnjih godina je još narastao klub. Jednostavno, svi mi koji se bavimo nogometom težimo da jednog dana dođemo tu, to je za mene vrhunac posla trenutno. Ja sam ambiciozan, želim nešto napraviti i prenijeti to na svoju ekipu. Daješ svaki dan sve od sebe da bi dobro igrao, prezentirao, osigurao egzistenciju, igrao za reprezentaciju, no bez momčadi si ništa.”

Nakon Sparte, odmah slijedi prvenstvo. Što je osnovni cilj?

“Prioritet je prva sljedeća utakmica”, naglasio je Jakirović. “Trebamo sve napraviti da uđemo u Europa ligu; OK, Konferencijska liga je osigurana i naravno da je jako važno prvenstvo. Bez dobrih nastupa i osvajanja naslova nema ni Lige prvaka, ni pretkola ni ničega. Morat ćemo dobro zapeti, imamo zaostatak i dosta odgođenih utakmica. Moramo biti pametni i maksimalni fokus nam mora biti na sljedećoj utakmici.”

Kazao je da s njim dolazi stručni stožer u kojemu su Marko Salatović, kondicijski trener Marin Ivančić, analitičar Anđelo Roguljić i trener vratara Gojko Mrčela. A u igračkom kadru ima puno poznatih igrača…

“Puno igrača poznajem, znamo se s terena”, kazao je novi Dinamov trener. “Kako igraju često jedni protiv drugih, svi igrači se znaju. Dino Perić je igrao sa mnom, Petra Sučića smo lani promovirali u Zrinjskom, Marin nam je pomogao u Rijeci… Ostale igrače znam, maksimalni respekt, oni su dokazani pobjednici, moramo sve napraviti da se što prije vratimo na te staze.”

Koja je njegova glavna trenerska odlika?

“Ja mislim da sam otvoren, direktan, jednostavan, da imam veliku energiju, karakter i mentalitet želim prebaciti na svoju ekipu. Igrao sam nogomet, dosta me puta to prevarilo, izvaralo, mislim da u svakom trenutku znam kako se netko osjeća. Van terena dat ću ti sve što želiš, ali na terenu želim da si maksimalan. Ovo je tvoj posao, radiš ono što voliš, nema ništa ljepše. Nije to ni duga karijera, radimo sve da je igrač zdrav i da igrači napreduju.”

Jürgen Klopp ime je koje se često veže uz njegov stil nogometa…

“Puno se lovi za taj neki tranzicijski nogomet, mislim da sam ja govorio kako bih trebao igrati u Gorici s 14 igrača koji nikad nisu igrali prvoligaški nogomet. Moraš sakriti mane i istaknuti vrline, ali mislim da sam kroz sve ove godine, gdje sam god bio, nadograđivao, da sam napredovao i ne razmišljam ni blizu isto kao što sam prvi put vodio seniorsku momčad Sesveta. Već si iskusan i možeš naučiti, nema što, nadam se da ćemo prenijeti svoje zamisli. Ova ekipa ima ogromnu kvalitetu, svaki igrač mi je važan. Naše je samo da damo priliku, na njima je da pokažu povjerenje kroz momčadsku igru.”

Što mu je bio najteži izazov u dosadašnjoj karijeri?

“Sve je bio izazov, ali u trenutku kad sam došao u Rijeku, mislim da je to bilo najveće. Sjećam se kako su ljudi bili zabrinuti, donijeli smo dosta optimizma, dvije godine smo jako malo gubili i to smo uspjeli prenijeti uz podršku svih u klubu. Pogotovo u rosteru i selekciji, mislim da je to bio daleko najveći izazov.”

Koliko treba rotirati, o čemu to ovisi?

“Najviše o energiji, nije stvar toliko o fizičkom zamoru nego o psihološkom. Važno je da se svi osjećaju kao dio ekipe, svi isto marljivo treniraju, treba im dati do znanja da nije samo prazna priča kada kažeš da je svaki važan nego da dobiju i priliku. Najgore je za igrača ako ne dobije priliku, a ako dobije nema alibija.”

Prošao je put od druge lige pa do vrha hrvatskog nogometa…

“Ja svoj put ne bih mijenjao za ništa, smatram da sam sve dobro napravio, nemoguće je da si odmah dobio priliku u prvoj ligi, mislim da bih brzo izgorio. Ovako imaš priliku za razvitak, kad napraviš koridor s 20 puta 15 vidiš da ga možeš povećati. Išao sam korak po korak, mislim da sam sve dosad birao da mi stepenica nije previsoka. Nisam se odmah grabio za prvu priliku, želio sam razviti sebe i momčad gdje bih došao.”

Kao igrač je nastupao za pet zagrebačkih klubova i još šest iz ostatka Hrvatske…

“Nisam vodio računa o tome, jednom mi je rečeno, gdje god dođemo, tebe netko zna. To je zato što nigdje ne želim ostaviti loš dojam; ako se razilazimo, želim da se raziđemo u dobrom raspoloženju jer život je jedan, dug i morate donositi svoje odluke. Znam, tu sam, u zagrebačkom prstenu, ali hajdemo reći da sam se u Sesvetama, u 38. godini završio. Vidio sam da mi je počelo sve smetati i da je vrijeme da se okrenem trenerskom poslu.”

Za kraj, kakav Dinamo mogu očekivati navijači?

“Agresivan, brz, okomit”, poentirao je Jakir. “To je ono što ja želim, da imamo posjed, da smo proaktivni u njemu, da stavimo pritisak pod suparnika, sve ono što prati neki moderni nogomet. Ova momčad je to pokazivala prije, nema razloga da to ne pokazuje ubuduće.”