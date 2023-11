Jakirović: ‘Iz Rijeke se puštaju probni baloni. Opipava se puls javnosti zbog mojeg odlaska’

Marco Pašalić i Nediljko Labrović trenutno su dio hrvatske nogometne reprezentacije, a neki se pitaju hoće li možda Dinamo prebaciti svoju pozornost na njih u sljedećem prijelaznom roku. Rijekin predsjednik Damir Mišković već je dao do znanja u javnosti da će tražiti pozamašan novac za svoje glavne adute, a sada se na to se osvrnuo Sergej Jakirović.

Bivši Rijekin i sadašnji Dinamov trener dao je intervju za Sportske novosti (u cijelosti je dostupan ovdje) u kojemu je govorio i o transfer politici Plavih. Kaže da su Pašalić i Labrović nerealne želje.

“Čitao sam vaš list, pa vidim da se svašta priča na kavi u kuloarima u Sheratonu”, kazao je Jakirović tom izvoru. “Radi se o tome da Dinamo želi dovesti Nediljka Labrovića i Marca Pašalića. Odmah ću vam kazati, to nije realno. Baš je to bez veze. Svi znate da bi Mišković za njih tražio ogromne novce, a Dinamo mu ne želi dati te novce. Dakle, nikoga nismo kontaktirali na tu temu, a onda se iz Rijeke puštaju probni baloni. Tako je, recimo, izašlo da smo poslali službenu ponudu za Labrovića. To nema veze s istinom. Opipava se puls javnosti zbog mojeg odlaska iz Rijeke. Pa zar nije normalno da se nazove mene ili nekoga u klub? Sami znate da ja nemam nikakvih problema s tim, cijelo vrijeme normalno komuniciram, kod mene nema skrivanja. Nije valjda važnija kava u Sheratonu…”

Zatim se, logično, dotaknuo i igrača kakve bi želio dovesti…

“Dakle, metaforički kazano, ja želim dovesti rakete”, opisao je Jakir. “Totalno je svejedno koliko imaju godina. Samo da su rakete, da su brzi igrači kakve danas traži moderni nogomet, igrači koji mogu igrati pod visokom intenzitetom. Vidite, bili smo u Prištini, kod Ballkanija, pa su nas ljudi satrali. Zato što imaju neke igrače koji mogu igrati jakim intenzitetom. Onda se mi čudimo što smo izgubili od Ballkanija… Pa što se čudimo? Jeste gledali utakmicu Luksemburga i Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo? Dobio je Luksemburg s 4-1. Zašto? Zato što reprezentativci Bosne i Hercegovine nisu mogli trčati intenzitetom kojim su mogli oni iz Luksemburga. Da, radimo intenzivno na mogućem dovođenju brzih igrača s visokim intenzitetom igre, ali još ima dosta vremena do zimskog mercata za donošenje konačnih odluka. Naravno, činjenica jest da ćemo pokušati dovesti takve igrače za što manje novaca, što povoljnije za klub…”

Pojavila se priča i o tome da bi Dinamo mogao dovesti Ivu Grbića na mjesto prvog vratara. Spominjao se i Nikola Čavlina…

“Kažem, sve je to još uvijek na jako dugom štapu”, upozorio je Jakirović. “Ma dajte, kako bismo doveli Grbića koji ima ugovor s Atléticom iz Madrida? Kako bismo to mogli platiti? Jedino da se dogovori s Atléticom, pa da postane slobodan igrač. Čavlina? Pa to nije nova priča. Meni je Čavlina zanimljiv. Iako je u Lokomotivi, on je vratar Dinama. Nekako je i logično da dođe u Dinamo. Međutim, ako bismo doveli Čavlinu, onda je sve jasno, morat ćemo mu dati pole postition. Dakle, onda mora biti prvi vratar. Nadalje, ima još jedna priča koja nije nova i za koju znate. Radi se o mladom Morenu Živkoviću, kojeg sam želio u Dinamu zadnjeg dana ljetnog prijelaznog roka, ali tada smo ipak odlučili da ga ostavimo u Lokomotivi, da ga ne ubijamo jer smo znali da će u Lokomotivi imati minutažu, da će se razvijati. On je dijete Dinama. Pokazao je da može igrati na visokoj razini i mi to sve pratimo.”

Dakle, ako zatreba, uvijek mogu posegnuti na Kajzericu…