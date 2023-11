Jakirović je odabrao postavu za dvoboj kod Viktorije. Od početka kreću Kaneko i Perković

Dvojac u veznom redu je sastavljen od Marka Bulata i Josipa Mišića, a ispred njih započinje Martin Baturina. Na krilima su Takuro Kaneko i Dario Špikić, a u vrhu napada započinje Mahir Emreli. Dakako, Bruno Petković još uvijek nije posve oporavljen i nije u kadru, Dinamo je bez njegovih usluga već nekoliko tjedana.

Što se tiče Viktorije, trener Miroslav Koubek na vrata je poslao povratnika Jindřicha Staněka, a zatim slijede Robin Hranáč, Václav Jemelka, Jan Kopic te Sampson Dweh u obrani, vezni red čine kapetan Lukáš Kalvach, Ibrahim Traoré, Cadu te Erik Jirka, dok su napadači Pavel Šulc i Tomáš Chorý.

Viktoria Plzeň's starting line-up for the 4th round of the European Conference League ⚫🟢

Going for promotion 💪🏻#GNKPLZ pic.twitter.com/PPqiFXNCxr

