Jakirović: ‘Mišković je prije mene znao da Dinamo dolazi. Nije napravio ništa da to spriječi’

Aktualna HNL sezona uskoro će se nastaviti, a Dinamo u tu fazu ulazi s nekoliko novih igrača i, što je najviše odjeknulo, povratnikom Arijanom Ademijem koji će natrag dobiti i svoju kapetansku vrpcu. Trener Sergej Jakirović tim je povodom dao veliki intervju za Sportske novosti u kojemu je, kako on to inače i radi, vrlo otvoreno prokomentirao sam niz vrućih tema vezanih uz Plave i njihov kadar.

Međutim, još se jednom osvrnuo i na način koji je otišao iz Rijeke. Podsjećamo, Rujevicu je napustio samo nekoliko dana prije nego što su Bijeli igrali važnu utakmicu playoffa Konferencijske lige protiv Lillea, a momčad je bila u dobrom momentumu. Popunio je upražnjeno mjesto na Maksimiru, a riječko vodstvo vrlo je burno reagiralo na takav odlazak.

Jakirović je još jednom podijelio svoju stranu priče.

“Razumijem da ima tu emocija, možda sam ranio ljude iz Rijeke”, istaknuo je za SN. “Razumijem ih jer vole svoj klub. No, ja sam sretan i zadovoljan što sam Rijeku ostavio u puno boljoj poziciji od one u kojoj sam je zatekao kad sam preuzeo trenersku funkciju. Gledam na sve kao na moj veliki izazov u karijeri, iskorak koji je nekako logičan. Meni jedino nije jasan gospodin Mišković. On je znao prije mene da Dinamo dolazi po mene. To je informacija koju imam. Nije ništa napravio da to spriječi. To je meni bio pokazatelj da jednostavno treba ići dalje. Sva ova hajka koja se dogodila nakon toga, a koja je meni uzrokovala manje probleme, jest jeftini populizam i zabava za narod.”

Odlučio se čak pozabaviti i vremenskom linijom tog kontroverznog ponedjeljka.

“Također, nije istina da sam u 14 sati dobio poziv, a sat vremena kasnije bio u Zagrebu”, naglasio je Jakir. “Nemam helikopter. Bio sam do 18 sati na Rujevici, pozdravio se s ljudima koji su tamo bili i čekao sportskog direktora. I dan-danas imam kontakte, što je sasvim normalno u ovom poslu. Imao sam klauzulu koja je u prvom redu stavljena radi otkaza, a ne radi moje odštete. To svi moji kolege i odvjetnici koji rade ugovore znaju. Tu ima dosta licemjerja. Ako mi čestitaš privatno, a nakon toga u medijima izjavljuješ da sam napravio nemoralan potez, izdaju, onda je to što drugo nego licemjerje. I da, onda mi tri dana nakon toga predložiš igrača da ga angažiram za Dinamo. Pa mi sad recite tko je tu moralan, a tko nemoralan? Ja držim da nisam smio odbiti Dinamo kad me želio za trenera. Moram dalje napredovati u svojoj karijeri.”

Osvrnuo se pritom na još mnogo tema, a cjelokupni intervju možete pročitati ovdje.