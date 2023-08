Jakirović najavio Rudeš uz potvrdu transfera: ‘Nepoznanice su u vidu odlaska Princea i Frigana’

Domaći mediji već su složno preselili Matiju Frigana u belgijski Westerlo, a dok se čeka i službena potvrda tog transfera, praktički sve osim nje ponudio nam je Sergej Jakirović. Rijekin strateg najavio je otvaranje sezone s Rudešom i već je kazao kako će Rijeka u novu sezonu bez svog ponajboljeg napadača.

“Nepoznanica u kadru nema, osim u vidu odlaska Frigana i Princea”, kazao je već u uvodnim sekundama. “Pripreme su prošle dobro, zadovoljni smo odrađenim. Neki su se promovirali, neki su zadržali postojeće pozicije”, kazao je.

Napad Rijeke tako je drastično osiromašen i trener je već najavio prinove na tom polju.

“Ostali smo u napadu na Obregonu i Ivanoviću. Radimo na tome da dovedemo još jednog napadača, sada je to samo stvar tehnike i ekonomije. Treba nam kvaliteta i na Friganovoj poziciji i na poziciji Ampema. Sve igrače koje smo doveli pratili smo zadnjih pola godine. I to detaljno. To su igrači s ogromnim potencijalom i ja se nadam da ćemo ga razviti”, rekao je.

A nekoliko riječi i o samom suparniku, Rijeka će prva testirati je li Rudeš spreman za HNL:

“Dolazi nam Rudeš kao nepoznanica, ali poštujemo njihovo osvajanje naslova Druge lige”, prenosi Novi list. “Sigurno se žele dokazati i razvijati na prvoligaškoj sceni. Imaju nekoliko zanimljivih individualaca, u vidu Latkovića, Gudelja i Odeija. Došao je trener Robert Prosinečki koji je veliko igračko ime. On ima i određeno trenersko iskustvo i Rudeš sigurno dolazi nešto uzeti.”

Tako je i iz samog kluba postalo posve jasno da mladi reprezentativac zaista odlazi već sada…