Jakirović najavio sutrašnju utakmicu s Viktorijom i istaknuo da želi vidjeti dinamovski gard

Dinamo sutra kreće u spašavanje svoje europske sezone kod Viktorije u Plzeňu. Plavi će, očito, morati pobijediti sve utakmice do kraja kako bi bez dodatnih kalkulacija osigurali proljeće u Konferencijskoj ligi, a u Češkoj im neće biti nimalo lako. Zna to i Sergej Jakirović koji je danas najavio tu utakmicu.

“Želio bih da u Plzeňu nastavimo kao u Varaždinu, pogotovo kao u prvom poluvremenu, da gard bude dinamovski, da budemo samouvjereni, da odigramo dobru natjecateljsku utakmicu”, prenosi portal Germanijak. “Naravno, svaka je važna, igrali smo s njima u Zagrebu, iskoristili su našu grešku i pobijedili. Jasno, uvažavamo ih, posebno njihove utakmice, ovu zadnju pobjedu sa Slavijom. Ali želimo ovdje nešto uzeti. Morat ćemo biti trkački jako dobri, kad im uzmemo loptu da možemo nešto napraviti.”

Kakvo je zdravstveno stanje u momčadi?

“Svi su tu osim Petkovića, Ademi i Théophile ne mogu igrati u Europi”, podsjetio je Dinamov trener. “Ostavili smo u Zagrebu Menala jer imamo dovoljno krila, ali nije otpisan, tako smo odlučili za ovu utakmicu.”

Malo se posvetio i Česima…

“Oni su u boljoj situaciji od nas, imaju devet bodova, mogu malo promiješati karte”, istaknuo je Jakir. “Ali, imamo iskustvo iz Praga, moramo pokazati zrelost kad te protivnik stisne, da znaš odgovoriti. Igrat će otvorenije nego u Zagrebu, dosta igraju na Choryja, on spušta suigračima, tu su opasni. Takva će biti utakmica, bit će Viktoria više napadački orijentirana nego u Zagrebu.”

Ostaje dojam da Dinamo još treba poraditi na realizaciji.

“Moram priznati da mi je to frustrirajuće, nisam imao u karijeri dosad toliko peha u tim završnim akcijama”, priznao je. “Čak se to i može trenirati, imamo dosta situacijskih vježbi, kako bismo igrače doveli u situaciju iz utakmice. Razgovaramo svakodnevno, svjesni su igrači svega, ne može im se ništa prigovoriti kad su pristup i želja u pitanju. Drago mi je što sam u Varaždinu vidio, da smo ozbiljni, da stvaramo prilike, polako hvatamo automatizme. Svjestan sam i ja da ne ide to preko noći. Naviknuli smo godinama na nogomet s posjedom i individualnom kvalitetom, sad to moramo mijenjati, igrati više radni nogomet. I na tome radimo. Ja ne mogu biti nezadovoljan igrom, ali rezultatom apsolutno jesam.”