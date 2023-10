Jakirović nakon Gorice: ‘Nejasno mi je kako ne možemo obraniti običan centaršut’

Gorica je sinoć nakon preokreta došla do velike, prve u povijesti, pobjede nad Dinamom u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Domaćin je slavio s 2-1, nakon što su golovi Nikole Vujnovića i Ante Mateja Jurića poništili prednost koju je Dinamu donio Arijan Ademi.

Dinamu je to treći poraz u posljednje četiri utakmice u svim natjecanjima, a krizu je nakon susreta prokomentirao trener Sergej Jakirović:

“Tužan sam nakon ovog poraza. Kontrolirali smo cijelu utakmicu, krenuli smo dobro od prve minute i dobro smo igrali. Na tome smo inzistirali. Izmjenama u poluvremenu smo željeli više prodornosti na desnoj strani. Poveli smo i nejasno mi je kako ne možemo obraniti jedan običan centaršut”, kazao je.

“Evidentno je bilo da će Gorica tako igrati, ali nismo to znali obraniti. To nam je evidentan problem i to treba reći. Na kraju je utakmica ušla u run ‘n‘ gun i tu smo isto bili u kontroli, ali nismo zabili gol nego ga primili iz kontre. Čestitam Gorici”, dodao je.

Čini mi se da smo golove primili iz individualnih pogrešaka, meni je tako izgledalo s terena, a kad vidim na televiziji bit ću vjerojatno još više ljut. Ali džaba meni što sam ja ljut, mi prosipamo bodove. U analizi se sve zna što tko radi, ali uvijek postoji taj ljudski faktor hoćeš li prepoznati situacije ili nećeš. Mi ih nismo prepoznali i kapitulirali smo”, zaključio je Dinamov strateg.