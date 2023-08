Jakirović nakon premijere: ‘Jako emotivan tjedan, nije lako bez obzira što ljudi mislili’

Sergej Jakirović danas je imao uspješnu premijeru na Dinamovoj klupi; Modri su u prvoj utakmici playoffa Europa lige protiv Sparte Prag slavili 3-1 i tako dobili nezanemarivu prednost prije uzvrata. Krenulo je klimavo, pogotkom češke momčadi iz penala, ali hrvatski prvak ipak je do kraja preuzeo stvari u svoje ruke i izborio pobjedu.

Susret je, naravno, prokomentirao trener Jakirović.

“Jako emotivan tjedan, nije lako bez obzira što ljudi mislili, teške su to odluke, ali takav je život i nogomet”, rekao je za Max Sport. “Jako sam ponosan na dečke, pokazali su ovakvo jako mentalno stanje, vratili su se nakon 0-1, trebao nam je gol, izjednačili smo u pravo vrijeme, mislim da smo se u poluvremenu malo korigirali, samo je bilo pitanje kad ćemo zabiti drugi gol. Jako mu i je drago što je Luka Ivanušec zabio gol na ovaj scenarij, kao u nekom filmu. Ali, odlasci su neminovnost. To je tranzicija, moramo tražiti nove ivanušece i livakoviće. Bilo nam je ovo važno nakon svega što se izdogađalo u zadnjih 10 dana, mislim da će nam ovo biti vjetar u leđa da nastavimo i dalje ovako.”

Što dalje?

“Već sam rekao, svaka nam je sljedeća utakmica finale, morat ćemo davati maksimum. Imamo Rijeku i Osijek prije reprezentativne pauze, morat ćemo se doslovno baciti na glavu. Svi će dobiti priliku, to je najmanje što ja mogu učiniti, a na njima je da to opravdaju.”

Što je rekao ekipi na poluvremenu?

“Uobičajeno, uvijek je jedan motivacijski govor da pokažemo da smo Dinamo i da su to momci s pobjedničkim mentalitetom, nema razloga da to ne nastave. Samopouzdanje je zadnjih 10 dana bilo poljuljano, no novi je dan.”

Luka Stojković ušao je u 65. minuti…

“Debitirao je. Bio je malo fasciniran atmosferom jer je jako mlad, ali iznimno potentan. Imao je jako lijepu priliku, ali rast će, to je neminovnost. Rekao sam mu da nastavi igrati kao što je igrao u Lokomotivi.”

Je li Sparta nečime iznenadila?

“Nisu, sve je očekivano, visoka ekipa, bilo je bitno da budemo koncentrirani na prekide, tu su jako dobri. U teoriji smo pokušali prenijeti nešto u pripremi utakmice, jedino iznenađenje je bilo da je umjesto Kuchte igrao napadač broj sedam, ali prošao je lišo. Mogao je možda i dobiti crveni karton, dvaput je udario laktom. Sudački kriterij bio je baš upitan.”

Ivanušec odlazi, Dominik Livaković također je otišao. Trebat će mu pojačanja za Europu…

“Nemam što biti zabrinut, radim posao koji volim, trudim se maksimalno, imam neku svoju viziju, zajedno s Upravom tu smo da provodimo sportsku politiku. Dovest ćemo samo ono što mislim da je drukčiji profil od onoga što imamo. Ima tu i momaka koji dugo nisu igrali, pokušat ćemo ih oživjeti.”

Protiv njegova bivšeg kluba Rijeke bit će žestoko.

“Pa dobro, znam ja koja je istina i nema razloga ulaziti u to. Najlakše je sve okriviti, ja sam Pedro, persona non grata. Znam sve što sam tamo napravio i što sam ostavio, to su sjajni momci, bit će sigurno par transfera od njih za godinu dana od po par milijuna eura. Uvijek je nabrijano, čeka nas teška utakmica. Kolega Sopić je moj prijatelj. Odmorit ćemo se, regenerirati, napraviti sve da ih pobijedimo, ali meni je bitno da damo sve i da nas publika nosi. ”

Dakle, Jakirović je motiviran sportskom ambicijom?

“Naravno da je sportska ambicija, nitko me nije pitao gdje sam bio 2015., kad sam dobio otkaz dvaput, to samo ja znam i moja obitelj što se događalo. Idemo dalje, ja sam ambiciozan i želim nešto napraviti u ovom poslu, moraš gledati pozitivno, ići dalje, bit će uspona i padova, ali vjerujem da ćemo što više ići na uspon nego na pad.”