Jakirović nakon sramote: ‘Najteži poraz u karijeri, bruka. Treba vidjeti što će biti sutra’

Dinamo je danas doživio teški šok i izgubio 2-0 od Ballkanija na Kosovu u drugom kolu Konferencijske lige. Bila je to prava sramota hrvatskog prvaka koji je, bez obzira na ozljede, trebao pobijediti protiv puno inferiornijeg suparnika (barem na papiru).

Sergej Jakirović bio je, kao i obično, vrlo direktan poslije utakmice pa je kazao sljedeće:

“Apsolutno zaslužen poraz, nema alibija, nije nivo Dinama, ja se ispričavam cijeloj hrvatskoj javnosti i našim navijačima”, rekao je pred kamerama Arene Sport. “Prvi preuzimam odgovornost, žao mi je htio sam najbolje, željeli smo izvući maksimum, ali Ballkani je bio puno bolji od nas. Ono što sam ja htio da mi radimo, radili smo. Najteži poraz u karijeri, pali smo bez ispaljenog metka. Bruka, to se mora priznati, vidjet ćemo što sutrašnji dan nosi.”

Izgledalo je kao da Dinamo nije dovoljno želio pobjedu.

“Željeli smo i mi, možda to nije dovoljno, pokazalo je to stanje na terenu”, rekao je Jakir. “Ne treba zatvarati oči ni pred čime. Puno igrača se treba zamisliti što dalje. Možda je to u ovom trenutku naš maksimum.”

Dinamo je opet primio jeftin gol…

“Vrlo jeftin pogodak, koliko god radili i analizirali, dogodi se. Možemo do sutra pričati, drugi pogodak, isto tako, događa se. Vrijeme je za neke druge igrače.”

Ballkanijev blok nije pomogao…

“Otežavao je, fali kvalitetan centaršut, da golman ne dođe lagano do lopte, treba biti puno oštrije, pokušali smo sa zamjenama, otvoriti još više, a taman smo onda primili drugi pogodak. Čestitam Ballkaniju.”

Novinar je upitao Jakirovića kakav je plan za Istru, a on je dao vrlo indikativan odgovor:

“Treba vidjeti što će se dogoditi sutra.”

Pa ništa, pričekajmo onda…