Jakirović nakon važne pobjede: ‘Više-manje smo kontrolirali susret, a teren je bio tvrd i grbav’

Baš kao i Osijek, i Rijeka je sinoć upisala minimalnu pobjedu (1-0) na startu svojeg europskog puta. Nije to prevelika prednost uoči uzvrata na Rujevici, no dovoljna za nešto lakši drugi sraz idućeg tjedna, kada će na Kvarneru gostovati kosovski predstavnik Dukagjini. Ipak, sastav pod vodstvom Sergeja Jakirovića obavio je svoj zadatak, čega je svjestan i sam trener.

“Više-manje smo kontrolirali susret, prvo poluvrijeme smo bili organizirani, stabilni i nismo im puno toga dopuštali. Imali smo i dva zicera preko Tonija Fruka i Jorgea Obregóna koje je teže promašiti nego zabiti. Dukagjini su najopasniji bili iz te tranzicije, no tu smo ih iskontrolirali i osjetili na teškom terenu s visokom travom, a bio je i dosta grbav te tvrd”, rekao je Jakirović nakon utakmice.

Ostat će, doduše, žal za još većom pobjedom, Dukagjini su od 62. minute igrali s igračem manje, nakon što je isključen Altin Merlaku. Nije Jakirovićev sastav uspio to iskoristiti i podebljati svoje slavlje, ali barem je ugrabljena i ta minimalna prednost.

“Dogovorili smo se da nas u drugom dijelu ne kontriraju, jako važno je to jer smo vodili. No, s igračem više kao da smo smanjili obrtaje. To ne volim, hoću da igramo ozbiljno i zabijemo još koji gol, hoću da moja momčad tako igra. Ono čega se možemo pribojavati su prekidi, suparnik ih je jako dobro izvodio, iako nam nisu šutirali na gol iz toga, ali su opasni.

“Žao mi je i šanse koju je imao Adrian Liber ili udarca glavom Stjepana Radeljića koji je golman fantastično obranio. No, možda sam više očekivao od ofenzivnih igrača s klupe, da nam daju dodatni impuls. Valjda je takav dan bio, ali moramo biti zadovoljni s pobjedom i okrećemo se idućoj utakmici”, zaključio je Jakirović.