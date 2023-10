Jakirović nakon velikog preokreta: ‘U Dinamu imate mir samo do sljedeće utakmice’

Sigurno je Sergej Jakirović 90 minuta, od četvrte i vodstva Lokomotive do 94. i pogotka za izjednačenje, plesao na rubu otkaza. No, na kraju nedjelje on i Dinamovi igrači slave veliku pobjedu pa svi skupa mogu malo odahnuti.

“Nije bilo nimalo lagano”, rekao je Jakirović u izjavi nakon susreta. “Ostali smo u šoku nakon onakvog ulaska u utakmicu gdje smo dali fantastičnu loptu za Tucija. Nešto smo nakon toga i stvorili, ali Čavlina je skinuo. Nevjerojatno mi je što je Lokomotiva preživjela do 70. minute, lopta nije htjela u gol. Na kraju ipak moram pohvaliti dečke za karakter i samopouzdanje, okrenuli smo utakmicu u dvije minute.”

Mogla je Lokomotiva na otvaranju nadoknade i do 2-0, ta šansa Frana Žilinskog mogla je prelomiti susret.

“Bila je šansa, sve je dobro odradio, ali nedostajalo je preciznosti. Nastavili smo tražiti pogodak da barem ne izgubimo. Drago mi je zbog Baturine, to je dragulj hrvatskog nogometa. No, i za Kaneka jer on nam može puno pomoći ove sezone”, rekao je o neočekivanom junaku koji je imao gol i asistenciju. “U Dinamu imate mir samo do sljedeće utakmice”, rekao je o svom poslu i pitanju pritiska. “Ja dan danas ne mogu vjerovati da smo, nakon svega što se događalo na terenu, mi izgubili u Velikoj Gorici.” “Stalno razgovaramo s igračima. Jest pritisak igrati u Dinamu, ali imamo i lidere u svlačionici koji im pomažu. Sutra je sigurno ponedjeljak, nikome neće dlaka s glave pasti, tako volim reći. Ovo su mladi momci, oni trebaju uživati u igranju nogometa.” Slijedi za Modre jako težak raspored od četiri gostovanja: prvo Oriolik u Kupu pa Varaždin u ligi, a onda europske obveze pa derbi kod Rijeke. “Imamo Oriolik, to je službena utakmica i moramo biti maksimalno ozbiljni i napraviti da to prođemo. Varaždin je jako nezgodna momčad, trener radi dobar posao. Morat ćemo biti maksimalni ako mislimo pobjeđivati jer četiri ekipe je u nekoliko bodova i treba skupljati bodove do zimske pauze”, zaključio je.

