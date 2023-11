Jakirović o dočeku na Rujevici: ‘Ako se toliko koncentriraju na tebe, to je znak da vrijediš’

U prilično užarenom derbiju na Rujevici, Dinamo i Rijeka podijelili su bodove — konačni rezultat bio je 2-2, a vidjeli smo puno prekršaja, žutih kartona, nervoznih trenutaka, ali i lijepih poteza.

Plavi su poveli pogotkom Darija Špikića u 41. minuti da bi Rijeka izjednačila preko Lindona Selahija u 53.. Dinamo je opet poveo u 81. kada je najsnalažljiviji bio Dino Perić, no Riječani su uzvratili u 88. kada je zabio Matej Mitrović.

Svoj osvrt dao je i gostujući trener Sergej Jakirović u komentaru za Max Sport.

“Došli smo odigrati hrabro, muški. Znali smo da nas čeka nabrijana atmosfera, ali mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Zabili smo gol u najboljem mogućem trenutku, a nakon toga smo se u svlačionici dogovorili kako izdržati njihov pritisak. Ali dogodio nam se pad koncentracije, šteta što nismo izdržali do kraja.”

“Mi u Dinamu ne možemo biti zadovoljni s bodom. Nakupilo nam se dosta umora u ovom ubitačnom ritmu, pokušali smo izmjenama dobiti na energiji u sredini terena. Derbi je zadovoljio, čini mi se. Čestitam momcima na hrabroj, muškoj utakmici. Ne mogu im ništa zamjeriti, znam da su dali sve od sebe.”

“Malo mi je čudno bilo doći na Rujevicu nakon prelaska u Dinamo. Ali to je nogometni folklor, prošao sam to više puta otkako sam trener, ja sam bio fokusiran na utakmicu. Ako se toliko koncentriraju na tebe, valjda je to znak da vrijediš. Ja nikome ništa ne zamjeram”, zaključio je Dinamov trener.