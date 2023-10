Jakirović o Petkovićevoj ozljedi: ‘Sad nećemo forsirati, no imao je veliku želju igrati u derbiju’

Otkako je Gorica stigla u najviši rang hrvatskog nogometa, nije došla do pobjede ni u jednoj dosad odigrane 21 utakmice s Dinamom. No, zagrebački prvoligaš ima tek jednu pobjedu je u posljednja četiri ogleda s ovim suparnikom, pa je njegov trener Sergej Jakirović vrlo oprezan uoči subotnjeg susreta u Turopolju.

“Igramo s jednom kompaktnom i homogenom momčadi, pokazali su da mogu napraviti ozbiljne probleme svima, blizu su i europskim mjestima. Oni i dalje traže svoju šansu, i to bez nekog velikog pritiska. Sve što naprave protiv Dinama za njih će biti plus. Mi moramo napraviti sve da pokušamo pobijediti, za to smo se ozbiljno pripremali”, kazao je Jakirović na današnjoj tiskovnoj konferenciji.

Pojasnio je potom i zdravstvenu situaciju u svojoj svlačionicu, upitan za ovu utakmicu je i Mahir Emreli, zbog ozljede aduktora otpisan je Gabrijel Rukavina. No, sve je zanimalo stanje s Brunom Petkovićem, pogotovo nakon što je otpao za sraz Vatrenih i Walesa u Cardiffu prošle nedjelje.

Sudjeluj u matchwornshirt aukciji, nabavi dres i podrži "ružičasti listopad" 🩷https://t.co/ou3ocJ2Zxv pic.twitter.com/FC83USDkvj — GNK Dinamo (@gnkdinamo) October 20, 2023 “Sada nećemo žuriti. Igrat će kad procijenimo da je spreman i ne bude posljedica na mišiću. Neću forisrati kao prije derbija, izvukli smo pouke. Tko je kriv zbog pogoršanja? Svi možemo biti, pa i ja, nije mi problem to priznati. Znali smo da imamo 20 posto da se povreda ponovi, no presudila je njegova želja za igranjem u derbiju. Prije odlaska u reprezentaciju napravio je sve testove i bilo mu je bolje”, otkrio je na kraju.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se