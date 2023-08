Jakirović o porazu: ‘Čestitam Hajduku. Nismo bili dobri, kao da smo se skrivali u prvom dijelu’

Više od 32.000 gledatelja svjedočilo je sinoć uživo Hajdukovoj pobjedi od 1-0 nad Rijekom, u sklopu drugog kola HNL-a. Time su domaći zadržali stopostotan učinak na startu domaćeg prvenstva, dok su gosti doživjeli prvi poraz. Podosta je blijeda bila Rijekina sinoćnja predstava, na kraju i bez ijednog udarca unutar okvira gola. Svjestan toga je bio i njen trener Sergej Jakirović, u izjavama nakon derbija.

“Moram Hajduku čestitati na pobjedi. Mi nismo bili dobri, kao da smo se skrivali u prvom poluvremenu i samo čekali da završi. To me naljutilo. Na poluvremenu sam napravio promjene u veznoj liniji, nisam bio zadovoljan. I onda primimo gol iz prekida, što je nedopustivo. Promijenili smo sustav i išli ofenzivnije, ali to je bilo previše jalovo da bismo danas nešto uzeli”, rekao je Jakirović za MaxSportove kamere.

Rijekine prilike stizale su tek sporadično, iako je do Hajdukovog gola baš njena bila najveća dotad u utakmici. Bilo je to već u drugoj minuti, tada je Toni Fruk pogodio vratnicu, no nakon toga nije uslijedilo ništa slično. 📺 Sergej Jakirović nakon Hajduka 🔵⚪#ZajednosmoRijeka #HNKRijeka #Jadranskiderbi pic.twitter.com/AvxynrQO68 — NK Rijeka (@NKRijeka) July 30, 2023 “Imali smo nekoliko polukontri i kontri u drugom poluvremenu, ali nismo imali dovoljno kvalitete da završimo te akcije. Svi igrači kažu da su dobro, ali vidi se po koraku da nisu svježi, da su umorni od gostovanja na Kosovu. Što se Dukagjina tiče, ništa nije gotovo. Mi smo gostujući na Kosovu osjetili da smo bolji, moramo to potvrditi na domaćem terenu i proći dalje”, zaključio je Jakirović, osvrćući se na europski dvoboj.

