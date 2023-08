Jakirović odradio prvu presicu: ‘Ja sam uvjeren da ćemo biti prvaci. Livaković brani sutra’

Prošla su dva dana otkako je Sergej Jakirović napravio neočekivano i otišao iz Rijeke kako bi postao novi Dinamov trener, a već će sutra debitirati na novoj funkciji. Modri na Maksimiru dočekuju Spartu Prag u playoffu Europa lige i to bez Josipa Šutala koji je otišao u Ajax te — tako su javili insideri — Dominika Livakovića koji bi, navodno, svakog trenutka trebao realizirati transfer u Fenerbahçe.

Iza nas je nekoliko vrlo turbulentnih dana u hrvatskom nogometu, a Jakirović je sada prvi put izašao pred medije. Usput je kazao kako sutra računa na Livakovića pa treba vidjeti što o tome misli Fabrizio Romano…

“Hvala Rijeci na svemu što su napravili, imali smo apsolutno vrhunsku suradnju, stvari su takve da neočekivano brzo morate donositi odluke, smatrao sam da moram i trebam prihvatiti ovaj izazov”, kazao je prvo koju rečenicu o bivšem poslodavcu. “Ja sam na ovaj izazov spreman, moramo se okrenuti novim izazovima. Hvala svima na porukama podrške, nemoguće je odgovoriti na toliku količinu poruka. Zahvaljujem se na jako puno toga pozitivnog, ja ću se truditi da opravdam povjerenje. Htio bih se zahvaliti Dinamovoj Upravi na čelu s predsjednicom Vlatkom Peras na povjerenju i prilici da vodim Dinamo. Mislim da smo radili jako kvalitetan posao, smatram da sam prošao sve sa svojim stožerom da bismo došli u ovakav klub.”

Novinare je zanimalo stanje u momčadi i Jakirova komunikacija s igračima…

“Najviše sa psihološke strane, pričao sam sa senatorima koji su jako važni, s mladim igračima koji su dosta živnuli jučer”, otkrio je. “Trebamo napraviti sve da budemo maksimalni sutra. Nisam imao puno vremena, ali sam iskoristio sve da saznamo što više o Sparti. Malo sam pričao na tu temu s igračima, nadam se da ćemo biti dobri.”

Došao je Luka Stojković, a što je s Lukasom Kačavendom koji je, pisalo se, trebao stići u paketu?

“Stojković je jučer potpisao za Dinamo, imao je trening. Kačavenda je… Radi se još dosta stvari”, rekao je Jakirović. “Jučer sam imao jako dobar sastanak s gospodinom Šimićem, tema je bila sportska politika. Skupa moramo donijeti konsenzus što je dobro za momčad, da dovedemo profil igrača koji nemamo i koji će raditi razliku. Hajdemo reći, za prvih 11. S te strane su iskazali maksimalnu susretljivost. Kačavenda, ne znam, vidjet ćemo. Čitam što se piše, kao i vi. Ja sam izuzetno sretan što je igrač kao Stojković došao u Dinamo.”

Dolazi u priličnoj teškoj situaciji za klub…

“Ako ste malo pratili moju karijeru, moj život je jako kompliciran”, istaknuo je Dinamov trener. “Moramo se prisjetiti u kakvoj je Rijeka bila u situaciji kad sam dolazio, tad su mi govorili da sam lud. Ali, ja sam takav, smatram da van zone komfora dolaze sjajne stvari. To i mene motivira, ovo što se dogodilo s Dinamom dogodilo se jako brzo. Smatrao sam da ne mogu propustiti tu priliku. Molim Boga da bude zdravlje igrača, ovo su jako kvalitetni igrači. Mi se možemo postaviti na glavu, ali ako oni nisu na nivou, džaba sve. Mislim da trebamo napraviti sve da bismo razvili mlade igrače, ali i napraviti rezultat.”

Je li ekipa sada živnula kada je došao novi trener?

“Ono što sam ja pričao, oni su u dobrom stanju”, ponovio je. “Ali to je normalno kada dođe novi trener. Jučer sam komunicirao neke stvari koje su mi jako važne, svoje postulate, ne zanimaju me alibiji, dajem ti priliku, a sve je ostalo na tebi.”

Je li ga strah odlaska najvećih klupskih zvijezda?

“Nije me strah, zašto bi me bilo strah?”, postavio je kontrapitanje. “Igrao se nogomet kad su oni tu, oni su tu s nama, ponašam se kao da će ostati s nama. Piše se svašta, ali postavljam se tako kao da su oni tu, pripremamo normalno sve. Kad se dogodi, dogodi se. Svjestan sam da su to momci koji su već dugo tu i koji imaju izazove, možda im trebaju novi, ali doći će neki drugi dečki, isto kao i oni prije. Ovo je možda i neko razdoblje tranzicije, važno je da dovodimo potentne igrače s kojima ćemo dobiti novu kvalitetu. Livi brani sutra.”

Koji su to njegovi trenerski postulati?

“Ja imam jednostavan odnos s igračima, direktan sam i otvoren”, naglasio je Jakir. “Svi su mi važni, probat ćemo ispravljati stvari koje mislimo da mogu biti bolji, nemamo puno vremena. Maksimalna ozbiljnost je postulat, red, rad, disciplina, uvijek je bilo tako.”

Je li svjestan navijačke podrške koju uživa Dinamo?

“Naravno da sam svjestan. Očekujem ih sutra u velikom broju, da budu 12. igrač, treba nam taj impuls. Puno je lakše kad su navijači uz nas.”

Igor Bišćan navodno nije baš imao podršku Uprave kada je riječ o mercatu. Hoće li je Jakirović imati?

“Ja ne znam što je bilo prije”, odgovorio je. “Ne mogu to znati, čitam kao i vi. Prijelazni rok traje do 8. rujna, radimo maksimalno, nadam se da ćemo uspjeti dovesti još dva-tri pojačanja do kraja prijelaznog roka.”

Hoće li Bruno Petković ostati? Spominje se da Dinamo želi kupiti Ramóna Miéreza.

“To ćete morati pitati sportski sektor, ako ćemo pričati o Petkoviću, ja bih volio da ostane, s njim sam komunicirao, svjestan sam njegovih želja. On bi i ostao i išao, ne znam što će biti, dugo se o tome piše. Ramón Miérez je odličan napadač.”

Onda je kazao nešto i o Sparti…

“Imam ideju prvog sastava, ne mislim puno čačkati zato što mislim da nema potrebe”, priznao je. “Moramo imati još jedan plan u slučaju energetske potrošnje do koje može doći. Luka Stojković je u konkurenciji, neću reći hoće li igrati ili neće, nema šanse, ali bit će u konkurenciji za utakmicu. Sparta je ekipa koja igra 3-4-3, 5-4-1, znaju se povući i prijetiti iz bloka. Imam neku ideju, danas imamo analizu, danas ću probati prenijeti igračima u teoriji kako to odraditi. Imaju nekoliko dobrih pojedinaca, kapetana Krejčija, krila, ali imaju i svojih mana, nadam se da to možemo probiti. Igrači su rekli, pripreme k’o pripreme, nitko se ne vodi rezultatom, ali osjetili su da se može napraviti rezultat.”

Gdje će koristiti Stojkovića?

“Ja sam u nedjelju igrao protiv Lokomotive, Stojković je u 90 minuta promijenio tri pozicije. Imao je veliku slobodu u Lokomotivi, važno je da nastavi igrati isto kao tamo, da se ne ustručava jer je mlad i odličan igrač koji može napredovati i dati kvalitetu te razliku u našoj momčadi.”

Spomenuo je dva-tri pojačanja. Ima li neke pozicije na umu?

“Možda stoper, još jedan vezni, napadač ovisi o tome što će biti s Brunom. Jedan bočni desni ako ćemo Ristovskog koristiti na stoperu, Moharrami nam ostaje sam, lijevo možemo rotirati Ljubičića i Mihajličenka, ali to su neke goruće pozicije u smislu rotacije. Ali mora baš biti kvalitetno.”

Hajduk ima plus osam na vrhu…

“Tek je počelo prvenstvo”, podsjetio je Jakir. “Ja to najbolje znam od prošle godine s Rijekom. Svaka iduća utakmica nam je finale, tako ćemo se postaviti, a vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Moramo što prije početi pobjeđivati da bismo uhvatili priključak na vrhu. Normalno da je Hajduk ozbiljan, vidi se po rezultatima, prvenstvu, normalna priča kao i svake godine.”

Hoće li nekoga dovesti iz Rijeke u Dinamo?

“Napravili smo vrhunski posao tamo, izvukli smo klub, napravili dobar prijelazni rok, vidjet ćemo što će budućnost donijeti. Ako bude netko da se baš profilira i bude pojačanje za Dinamo.”

Zdravstveno stanje u ekipi?

“Svi konkuriraju sutra osim Denija Jurića koji je do kraja jeseni out. Baturina je spreman.”

Zatim je odgovorio na pitanje i o ovosezonskim ambicijama…

“Ja sam uvjeren u to da ćemo biti prvaci”, odlučno je izjavio, a presica je bila zaključena.