Jakirović: ‘Ovo je svakako najteži poraz u karijeri, ne znam zašto smo loše reagirali u prvom dijelu’

Teško je to bilo za očekivati nakon 3-1 iz prve utakmice, no Dinamo je nakon uzvrata kod Sparte u Pragu ipak ostao bez Europa lige. Češki prvak večeras je slavio s čak 4-1 te tako Plave poslao u Konferencijsku ligu, pa će tako Hrvatska po prvi put imati predstavnika u grupama tog natjecanja. Prvi je to poraz za trenera Sergeja Jakirovića otkako je stigao na Maksimir, ali i nastavak loših rezultata za Dinamo ovog ljeta.

“Želio bih čestitati Sparti na pobjedi i prolazu. Bili su bolji suparnik, ne znam zašto smo tako loše reagirali u prvom poluvremenu. Primili smo gol, onda su oni zahvaljujući publici dobili krila. Drugi gol iz prekida, inferiorni smo bili visinom. Pokušali smo u drugom dijelu, uspjeli smo zamjenama poboljšati igru. Žao mi je što Robert Ljubičić nije zabio kod 2-0, a onda smo primili i treći gol”, rekao je Jakirović medijima.

“Bili smo dobri, kontrolirali utakmicu i imali neke šanse, pa smo onda primili i četvrti gol. Još nisam vidio što se dogodilo, kako to uopće objasniti. Bilo je teško očekivati da ćemo zadnjih pet minuta opet izaći iz tog minusa, ali moramo se brzo dignuti za ono što slijedi, nema više vraćanja na ovo”, dodao je, pa dodatno osvrnuo na ovaj težak poraz. Teška utakmica u Pragu. Domaćin je nadoknadio zaostatak i prošao u Europa ligu dok će plavi nastaviti svoj europski put u Konferencijskoj ligi 🦁 pic.twitter.com/3xhX6VPR1R — GNK Dinamo (@gnkdinamo) August 31, 2023 “Ovo mi je svakako najteži poraz u karijeri, bilo ih je još, ali nije nikad bilo ovako važno. Jedini mi je upitnik zašto smo bili tako prazni u prvom poluvremenu, što se tu dogodilo. Nismo mislili da će biti lako, znali smo da nas čeka dobar protivnik. No, nemamo vremena za plakanje, treba izvlačiti pouke. Nažalost, izvlačimo ih iz svojih grešaka, a već u nedjelju nas u Osijeku čeka nova utakmica”, kaže Jakirović. Opet je Dinamo primio gol u samoj završnici utakmice, nakon dvije takve situacije protiv AEK-a te u HNL-u s Hajdukom, pa se sve više spominje pitanje kondicije Plavih. “Ne vjerujem da je stvar u tome, pali bismo i prije da je takvo što u pitanju. Čak smo u nastavku bili i više na lopti od njih, kao da su oni imali problem s kondicijom. Može biti posljedica nekog psihološkog stanja, ali ni za to nema razloga, jer su nam one dvije pobjede dale samopouzdanje. Svima nam je teško, ali moramo se izvući iz ovoga. Ponavljam, ovaj poraz nije lagan, no čeka nas Osijek”, zaključio je.

