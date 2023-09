Jakirović se osvrnuo na ždrijeb: ‘Mislim da smo izvukli dobru grupu, da se može proći’

Dinamo je, nakon što je iznenađujuće ispao od Sparte Prag u playoffu Europa lige, danas saznao suparnike u UEFA-inoj Konferencijskoj ligi. Bit će to stari znanci Viktoria Plzeň i Astana te jedan novi suparnik, kosovski prvak Ballkani. Ždrijeb se pratio na Maksimiru gdje ga je odmah prokomentirao i trener Sergej Jakirović.

“Sigurno ima jako zanimljivih suparnika, mislim da smo izvukli dobru grupu, da se može proći”, rekao je pred novinarima. “U svakoj utakmici ćemo to morati pokazati na terenu, ali možemo biti zadovoljni. Nadam se da ćemo biti zdravi i da nećemo imati problema u rosteru.”

Što je pošlo po zlu u pripremi utakmice? Je li sama priprema ili trebaju pojačanja?

“I jedno i drugo”, smatra Jakir. “Gledali smo sinoć u avionu. Ulazak u utakmicu nije bio dobar, napravili smo samo tri prekršaja, bili smo predaleko od igrača, uopće nismo mogli doći u duel i dogodilo se najgore. Primili smo gol odmah na početku što je bio jako veliki impuls za Spartine igrače. Kad smo gubili 2-0 imao sam ideju što ćemo napraviti na poluvremenu, mislim da smo dobili impuls u te dvije rotacije, imali smo Ljubičićev zicer, mislim da bismo ih tako resetirali. Iza te šanse dobili smo odmah treći gol, uspjeli smo se vratiti preko Baturine i mislim da smo u tom trenutku dominirali. Imali posjed, dolazili u zadnju trećinu, ali nismo bili konkretni. Žao mi je što se nije gledala situacija s Petkovićem s obzirom na VAR, ali moramo vjerovati sucu. Na kraju, četvrti gol, moramo priznati da je Sparta, pogotovo u prvom poluvremenu, bila bolja od nas. U drugom smo uhvatili konce igre, ali to je za ovaj nivo bilo premalo da bismo prošli u Europa ligu.”

Što je s Brunom Petkovićem? Ostaje li ili odlazi?

“Jutros je bio na treningu, regeneracija”, otkrio je Dinamov trener. “Tu je s nama, kapetan je, maksimalno je pozitivan. Na današnji dan ostaje, ja ne znam što se može dogoditi. Čekamo večeras ponoć da se zatvori europski prijelazni rok, sigurno će i nama onda biti lakše s igračima s kojima smo krenuli u pregovore da i oni malo suze svoj prostor gdje se mogu plasirati na tržište.”

Je li razgovarao s nekim iz Uprave?

“Svakodnevno razgovaramo i imamo sastanke”, odgovorio je. “Vrtimo, tražimo. Kad se Dinamo pojavi, velika su očekivanja, igrači su poskupjeli, nije lako dovesti ono što je nama dostupno. Ali, trudimo se. Nadam se da ćemo do 4. rujna — tada je prijava liste za Europu — uspjeti pojačati se na nekim pozicijama. Ima puno imena, za Wolfa ne znam, pročitam tu i tamo, ali nije Wolf sigurno. Günter je nešto jučer došao, ali vidjet ćemo što će biti jer i on ima još dvije ili tri ponude.”

Slijedi važna utakmica s Osijekom.

“U prvenstvu je svaka važna, nema vremena za plakanje i kukanje, danas je novi dan, trebamo izvlačiti pouke i dobro se pripremiti, izabrati momke koji će imati dobru energiju i svježinu da bi mogli nešto napraviti u Osijeku”, rekao je Jakirović. “Čeka nas momčad koja daje puno golova, isto toliko i prima. Rasprodana Opus Arena, morat ćemo biti maksimalni ako mislimo nešto uzeti. Da bismo uhvatili priključak za vrhom tablice moramo razmišljati da u svakoj utakmici idemo po tri boda uz maksimalni respekt i poštovanje prema Osijeku.”

Ozljede?

“Uvijek ima par udaraca, vidjet ćemo, sutra je drugi dan, tek ćemo se u nedjelju odlučiti s kim ćemo krenuti.”

Kakvo je psihološko stanje u momčadi?

“Sigurno da su razočarani, naravno da je bila teška večer za nas, primili smo četiri gola. Želim da to bude puno bolje i odgovornije, to je neki minimum. Već nakon odrađenog razgovora i sastanka, moramo ići dalje. Pali smo, nećemo dozvoliti da nas gaze. Ustajemo se, idemo dalje. Ja prvi tako moram razmišljati. Slogan kluba je ‘nema predaje’, tako da gledamo pozitivno i okrećemo se prvenstvu. To je majka svega.”

Može li Osijek nečime iznenaditi?

“Osijek ima nekoliko jako dobrih individualaca koji mogu riješiti utakmicu jednim potezom. Morat ćemo biti maksimalno oprezni da im ne dozvolimo situacije gdje su oni jako dobri. Manje-više se svi poznajemo u ligi i stvar je tog dana, kako si raspoložen. Uvijek je ljudski faktor, mi ćemo se najnormalnije pripremiti i nadam se da ćemo biti na puno većem nivou nego sinoć. Radili smo dosta prekide, ali mi smo u odnosu na Spartu inferiorni, imamo Perića i Petkovića, ostalo je sve nisko.”