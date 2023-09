Jakirović u najavi Astane: ‘Ne vjerujem da navijači podcjenjuju KL, svi vole gledati svoj klub’

Dinamo će u četvrtak napokon krenuti u svoju novu europsku jesen, na Maksimiru će gostovati Astana. Bit će to već treći ovosezonski sraz ovih momčadi, nakon onog u drugom pretkolu Lige prvaka. Sada su se oboje našli u Konferencijskoj ligi, što je za Kazahstance vrlo vjerojatno velik uspjeh, no među simpatizerima Plavih zasigurno postoji dio razočaranih i onih koji podcjenjuju ovo natjecanje.

Takvog mišljenja ipak nije trener Sergej Jakirović, smatrajući kako Konferencijska liga neopravdano uživa nešto slabiji status među nogometnim zaljubljenicima.

“Ne znam jesmo li favoriti skupine, ne idem tako daleko. No, imam dojam da se Konferencijska liga podcjenjuje, pa jedan José Mourinho se tetovirao kada je osvojio ovo natjecanje. Ja sam si jedan trofej već istetovirao, daj Bože da dođe i novi”, kazao je Jakirović na tiskovnoj konferenciji.

GNK Dinamo 23/24 💙💪🏻 📸 Alen Szabo/GNK Dinamo pic.twitter.com/NSeotjpMQG — GNK Dinamo (@gnkdinamo) September 20, 2023

Doduše, ne idu mu baš u prilog brojke koje govore o očekivanoj sutrašnjoj posjeti na Maksimiru, gdje se očekuje tek oko 8.000 navijača.

“Mi imamo dobru podršku gledatelja, ne mogu reći ništa. Onaj tko navija za Dinamo, tko ga osjeća, tko želi gledati dobar nogomet, taj će doći. Ne mislim da itko podcjenjuje, svatko želi gledati svoju momčad”, poručio je Dinamov trener, pa na kraju govorio i o zdravstvenom stanju u svojoj svlačionici.

“Jedini koji je definitivno out je Dario Špikić, sljedeće tri utakmice neće biti u rosteru. Neće biti niti Takura Kaneka, boli ga rebro i dosta ga smeta. No, tko god sutra dobije priliku očekujem da igra maksimalno, da iskoristi svoju minutažu. Svaka utakmica nam je važna, bit će vjerojatno dvije promjene u sastavu, ali vidjet ćemo do početka utakmice”, zaključio je trener Jakirović.