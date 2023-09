Jakirović umirio Dinamove navijače: ‘Vjerujem da će svi biti spremni za derbi, uključujući Petkovića’

I ovaj će period između dva vikenda biti radni za Dinamove igrače, nakon prošlotjednih obaveza u Konferencijskoj ligi, sada je na raspored došao i ogled na početku Hrvatskog nogometnog kupa. Četvrtoligaš Ponikve će u srijedu ugostiti Plave, a dan uoči tog dvoboja, na druženju je s medijima bio trener Sergej Jakirović, koji je govorio i o nadolazećem derbiju kod Hajduka, malo je bilo govora o kupu.

“Znamo da će na Poljudu biti dobra atmosfera, ali to nas sigurno neće impresionirati”, rekao je na početku, pa nastavio:

“Bit će tamo puno naših navijača, pa ih moramo razveseliti novom pobjedom. Sad smo u dobrom stanju, atmosfera u momčadi je odlična, ove pobjede nam bildaju samopouzdanje. Naravno, poslije svake utakmice imamo nekoliko premorenih igrača, ali to je očekivano. Imamo još tri dana do te utakmice, stoga vjerujem da će nam svi dotad biti na dispoziciji, uključujući i Brunu Petkovića.”

Podsjetimo, Dinamova devetka propustila je nedjeljni ogled kod Rudeša (1-5) zbog nekih problema s ozljedom, no očito oni nisu toliko ozbiljni. Počelo se već i s potenciranjem da je nadolazeći derbi gotovo pa i presudan u utrci za naslov, no i Jakiroviću je jasno da je prerano za takve stvari.

Press konferencija i druženje s navijačima uoči sutrašnje Kup utakmice protiv NK Ponikve 💙💪🏻⚽️ 📸 Pixsell pic.twitter.com/oWhsO6G7Mk — GNK Dinamo (@gnkdinamo) September 26, 2023

“Vjerujem da ćemo se i na Poljudu prezentirati u dobrom svjetlu, ispoštovati sve što se dogovorimo i potom ostvariti dobar rezultat. No, ovo je tek 10. kolo, ništa se neće riješiti ovim derbijem u Splitu. Naime, puno je još utakmica do kraja sezone, no sa psihološke strane nam je važno dobro odigrati derbi”, pojasnio je.

Na kraju, osvrnuo se i na sjajne predstave novog pojačanja Gabriela Vidovića, u tri uvodna nastupa ima već po dva gola i isto toliko asistencija.

“To je taj njegov mentalitet, kad ste godinama Bayernov igrač, oni vas cijelo vrijeme pripremaju za najviše razine. Ipak, nisam očekivao da će se ovako brzo prilagoditi, ali to je dokaz da je naša ekipa normalna, svakog novog igrača su jako dobro prihvatili. Gabrielu to na terenu puno znači, a sad samo neka raste. On je tek 2003. godište, pred njim je velika budućnost, nebo mu je granica”, zaključio je Jakirović.