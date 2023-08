Jakirovićev recept za uzvrat: ‘Biti na maksimumu i popraviti dojam iz jadranskog derbija’

Naporan raspored za nogometaše Rijeke ne jenjava. Nakon europske pobjede na Kosovu pa teškog putovanja natrag i poraza od Hajduka, na Rujevici u četvrtak valja obraniti minimalnu prednost protiv Dukagjinija i plasirati se u treće pretkolo Konferencijske lige.

Utakmicu je na konferenciji za medije najavio Sergej Jakirović koji je za ovu utakmicu odredio glavne ciljeve:

“Raspored je nemilosrdan, imamo tu prednost, ali naravno da to nećemo samo braniti”, rekao je. “Želimo popraviti loš dojam iz jadranskog derbija, igrati s više kombinatorike, energije, rizika s loptom u nogama. Cilj je proći, nadam se da ćemo odigrati bolje.”

Nakon uspješne prve dvije utakmice, formu je poremetio taj poraz na Poljudu gdje je Rijeka napadački izgledala dosta blijedo.

“S prve dvije utakmice sam zadovoljan, ali s derbijem nisam. Djelovali smo ispuhano, mislim da je do energije. Kad sam opet pogledao utakmicu, shvatio sam koliko smo bili neaktivni s loptom u nogama. Nije to ni blizu onoga što smo dosad pokazivali. U fazi obrane smo i imali nešto, ali nismo ništa pokušavali s loptom u nogama. To pripisujem energiji. Koliko god mi igrači govorili da su u redu, to nije slučaj i na tome sam naučio, primjenjivat ćemo to.”

Danima se već, od odlaska Matije Frigana i Princea Ampema, govori o pojačanju u napadu, ali ono još nije došlo.

“Radimo na svim linijama, ali neću kukati. Neki igrači koji su bili u sjeni, pa i nezadovoljni što nisu igrali na proljeće, sada moraju pokazati da se na njih može računati. Svakodnevno nešto vrtimo, vidjet ćemo, ali svakako ćemo dovesti nekoga.”

Na kraju, plan za utakmicu:

“Bitno je da budemo strpljivi na lopti, da ne srljamo i ne gubimo loptu, da smo odgovorni. Imat ćemo svoje šanse, samo je stvar u tome hoćemo li ih realizirati. Moramo biti na maksimumu. Zadnjih pet dana od odlaska u Prištinu, izgubili smo tri noći van svojih kreveta. Nismo naspavani, možda je i u tome kvaka, ali nema alibija. Trebamo izvući pouke i nadati se da se utakmica s Hajdukom više neće ponoviti”, dodao je.