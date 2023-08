Jakobušić se obratio navijačima: ‘Čini mi se da je ovo hajdučko stanje uma’

Hajduk je danas objavio veliku i svečanu novost; s brojkom od 90.521 člana postavio je rekord u broju članova u povijesti svojeg kluba i tako srušio prethodni koji je postavljen lani. Splićani su sada posvećeni tome da dođu i do 100.000, a to dostignuće prokomentirao je i klupski predsjednik Lukša Jakobušić koji se obratio navijačima preko platforme HDTV.

“Dragi navijači, dragi članovi”, započeo je svoje obraćanje. “Dok snimamo ovaj prilog, Hajduk je pomaknuo još neke granice i oborio nove rekorde. Imamo najveći broj članova u svojoj 112-godišnjoj povijesti. Neki će reći, euforija. Ali, da parafraziram splitsko stanje uma, čini mi se da je ovo hajdučko stanje uma. Već tri godine zagovaramo zajedništvo; očigledno ga imamo. Imamo i brojke. Međutim, zajedništvo bez brojki nema snagu. Brojke bez zajedništva su samo brojke. U ovom trenutku, s vašom emocijom, energijom i ljubavi imamo i zajedništvo i brojke, a to rezultira Hajdukom koji je bitan ne samo u Splitu, u Dalmaciji, u Hrvatskoj, nego je ponovno na karti Europe. Čini mi se iz ove perspektive, i 100.000 članova vrlo je dostižno.”

Osim članstva, Jakobušić se osvrnuo na pretplate koje isto dostižu sjajne brojeve.

“Kad smo kod brojki, trenutno imamo preko 17.800 pretplata”, podsjetio je. “Nakon dva rasprodana stadiona, 26.000 gledatelja osiguralo je svoje mjesto i na utakmici u nedjelju s našim sportskim prijateljima iz Slaven Belupa. A to pomiče nove granice. Očekuje nas prva ovosezonska europska utakmica i to na Poljudu; pokažimo još jednom kako se voli svoj klub, kako se navija za svoj klub, ali prije svega dostojanstveno i sportski. Jer mi to znamo, možemo i toliko smo puta to pokazali. Ali, prije svega zbog samih sebe, a onda i radi svih ostalih u Europi. Hvala vam što vjerujete u Hajduk, hvala vam što vjerujete u nas.”

[PREDSJEDNIK JAKOBUŠIĆ U POVODU REKORDNOG BROJA ČLANOVA U POVIJESTI KLUBA 🎙️👏] “Hajduk je pomaknuo još neke granice. U… Posted by HNK Hajduk Split on Wednesday, August 9, 2023

Podsjećamo, Bijeli večeras nastupaju protiv PAOK-a u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige, a susret započinje u 21 sat.