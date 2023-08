Jamajka je bila kobna: Brazilke su ispale u grupnoj fazi Mundijala prvi put nakon 1995.

Jamajčanke su tako ostvarile svoj najbolji plasman ikad na SP-ima; ovo im je bio drugi nastup i prvi put da su se plasirale u osminu finala, a to su učinile na temelju dva upućena udarca na cijeloj utakmici. Niti jedan nije otišao unutar okvira, a imale su tek 27 posto posjeda lopte.

Brazil are knocked out of the 2023 Women's World Cup 😳 pic.twitter.com/OR2p5wEyqZ

— ESPN FC (@ESPNFC) August 2, 2023