James Maddison obilježio je sjajni ulaz Spursa u sezonu. Sada ga neće biti do kraja godine

Popularni Madders ove je sezone upisao 12 nastupa za Pijetlove uz tri pogotka i pet asistencija, a na tim će brojevima očito ostati još neko vrijeme. Naime, engleski reprezentativac napustio je teren protiv Chelseaja koncem prvog poluvremena zbog ozljede gležnja, a Postecoglou je danas potvrdio kako je situacija dosta ozbiljna.

“Puno je gore nego što smo mislili, vjerojatno ga neće biti do Nove godine”, istaknuo je Australac na današnjoj konferenciji za medije i dodao da sličnu sudbinu ima Micky van de Ven, još jedan važan igrač koji se također ozlijedio protiv Bluesa.

Ange Postecoglou confirms Micky van de Ven and James Maddison will likely be out until next year.

Damn 😕 pic.twitter.com/PVeomODx6t

— B/R Football (@brfootball) November 10, 2023