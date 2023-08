Japan je trenutno možda i najkompletnija ekipa na ženskom SP-u. To se vidjelo i danas

Japanke su povele u 15. minuti zahvaljujući groznoj pogrešci Ingrid Engen koja je uhvatila vlastitu vratarku na spavanju i zabila autogol. Norvežanke su se uspjele ponešto iskupiti preko Guro Reiten koja je pet minuta kasnije izjednačila, ali Japan je sve sredio u drugom poluvremenu; Risa Shimizu pogodila je za 2-1 u 50. minuti poslije još jedne nekvalitetne reakcije norveških igračica, a za konačnih dva razlike pobrinula se Hinata Miyazawa u 81. nakon krasne dubinske lopte Aobe Fujino.

Only two players have ever scored five goals at a single World Cup tournament for Japan:

◎ Homare Sawa (2011)

◉ Hinata Miyazawa (2023)

Another Golden Boot loading? #JPN #FIFAWWC pic.twitter.com/HhgjhRX3kc

— Squawka Live (@Squawka_Live) August 5, 2023