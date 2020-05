Japanci nemaju namjere opet odgađati Igre. Bit će otkazane ne bude li pandemija pod kontrolom

Olimpijske igre kojima je Tokio trebao biti domaćin ovoga ljeta prebačene su na posljednji tjedan srpnja i uvodne dane kolovoza sljedeće godine, no u ovome trenutku baš nitko ne može sa sigurnošću tvrditi da će Japan nakon silnih uloženih milijardi zaista i imati priliku dočekati sportsku kremu u svom glavnom gradu.

Ne bude li pandemija koronavirusa stavljena pod kontrolu sljedeće godine, Igre se neće održati.

#BREAKING Tokyo Olympics will be cancelled if pandemic not under control next year, Games chief warns pic.twitter.com/zVaB4yCqJC

— AFP_Sport (@AFP_Sport) April 28, 2020