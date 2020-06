Javila se majka onog dječaka koji je prekinuo utakmicu jer se htio slikati s Messijem. Plače

Posljednji sudački zvižduk na utakmici Mallorce i Barcelone označio je kraj uzbuđenja na tom ogledu 28. La Liginog kola, ali tek početak muka koje su pred nesmotrenim momkom željnim pažnje i dokazivanja u društvu. Ne samo što će biti procesuiran zbog utrčavanja na teren za vrijeme utakmice koja se igrala pred praznim tribinama te novčano kažnjen, nego će i u svom domu još dugo imati razloga za ispričavanje.

U 54. minuti utakmice na Mallorcinom stadionu taj je mladac uletio na travnjak. Odjeven u Messijev argentinski dres želio je fotografirati se s idolom. Nije to dobro završilo…

… a najgore mu tek slijedi.

Uplakana mu majka Teija Maria Nyppeli u razgovoru za Deportes Cuatro kaže da je shrvana i da ne zna što će se dogoditi. Nije joj, kaže, lako. Zamolila je za oprost gluposti njenog sina, a kaže i da on nije znao što radi. Nije, nastavlja, lako niti njemu.

Svakako i zbog minimalno 2000 eura kazne. Ona je, veli, ne može podmiriti. Samohrana je majka troje djece i u teškoj financijskoj situaciji. Preuzima odgovornost za napravljeno, no krivi utjecaj prijatelja. Ljutita je na njega i obećaje da će biti kažnjen. I da to sigurno neće ponoviti.

I on sam već se ispričao putem društvenih mreža, a nekako mislimo i da je kojim slučajem znao da će gledati uplakanu majku u medijima da to ne bi napravio. Bez obzira na to što mu prijatelji govorili.