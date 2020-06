Javio se menadžer Grigora Dimitrova. Kaže da ono što Srđan Đoković govori baš i nije točno

Srđan Đoković, otac prvoplasiranog tenisača ATP-ova poretka Novaka, prst krivnje zbog prekida Adria Toura uslijed širenja koronavirusa usmjerio je u bugarskog tenisača Grigora Dimitrova. Kazao je da je “čovjek vjerojatno došao bolestan tko zna otkud”, govorio da “se tu nije testirao, nego na nekom drugom mjestu” i dodao da to nije u redu.

Ako je potrebno vratiti se koji dan unatrag, riječ je, jasno, o zadarskoj stanici Adria Toura i novom proboju koronavirusa u Hrvatskoj. Grigor Dimitrov bio je pozitivan na testu, a nakon druženja s njim i neki drugi sudionici, poput Borne Ćorića i suorganizatora turnira Novaka Đokovića. Zaraženi su i neki posjetitelji.

Le manager de Grigor Dimitrov, Georgi Stoimenov, a rejeté fermement les allégations du père de Novak Djokovic sur son protégé https://t.co/7j0e3BtRYV pic.twitter.com/RTjCvmZltV — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 24, 2020

No, riječi Srđana Đokovića sad komentira menadžer bugarskog tenisača Georgi Stoimenov. Već je on ranije bio kazao da su tijekom Adria Toura mnogi stizali da bi ga pozdravili, da se kršila potrebna disciplina, no sad ide i malo dalje u branjenju svog klijenta. Kaže da se Dimitrov nije ponašao kao Srđan Đoković kaže već da je u “Beograd stigao direktno nakon tromjesečne izolacije” i dodaje da mu niti ondje niti kasnije u Zadru nije ponuđeno da se testira na koronu.

“Organizatori su odgovorni za sigurnosne mjere na turniru i pravila ponašanja. Grigor ih se, kao i kod prelazaka granica, u potpunosti pridržavao”, poručuje.

Kako bilo, broj zaraženih raste…