Jaylen, imaš za kavu? Boston Celticsi dali su Brownu najveći ugovor u povijesti NBA lige

Ugovor će na snagu stupiti krajem sljedeće sezone kad istekne aktualna mu obveza, a ovakvu ratu od praktički 60 milijuna dolara godišnje dobio je povećanjem salary capa uz pravila o tzv. Supermaxu, odnosno ugovoru koji igrač može dobiti, a da zauzima 35 posto capa.

Jaylen Brown and the Boston Celtics have agreed on a five-year supermax extension worth up to $304 million, the richest contract in NBA history, his agent Jason Glushon of @GlushonSM tells ESPN. pic.twitter.com/oYmD6XDy9D

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) July 25, 2023