Jazzeri su ostali bez najdugovječnijeg svirača: preminuo je legendarni Jerry Sloan

U Salt Lake Cityju večeras će se začuti tužaljiva skladba…

U 78. godini života preminuo je Jerry Sloan zbog komplikacija prouzročenih Parkinsonovom bolesti i demencijom, javljaju američki mediji. Legendarnog NBA trenera nedavno smo mogli vidjeti i u arhivskim snimkama ESPN-ova hita The Last Dance iliti Posljednjeg plesa, a njegova ličnost kultna je kao i brojne generacije Jazzera koje je vodio.

“Jerry Sloan uvijek će biti sinonim za Utah Jazz”, napisala je franšiza na svojim internetskim stranicama. “Zauvijek će biti dio Utine organizacije i oplakujemo ga zajedno s njegovom obitelji, prijateljima i fanovima. Toliko smo zahvalni za njegove uspjehe u Uti i za desetljeća posvećenosti, vjernosti i ustrajnosti koje je donio franšizi. Jerry Sloan utjelovio je organizaciju onako kako su to Stockton i Malone činili kao igrači. Jako će nam nedostajati.”

🏆 23 years as an NBA coach

🏆 First coach to ever win 1,000 games with one team

🏆 #2 all-time for most wins with one team (1,127)

🏆 20 NBA playoff appearances

🏆 2 trips to the NBA Finals

The Jazz announce Hall of Fame coach Jerry Sloan has passed away at age 78. 🙏 pic.twitter.com/2RP1VPBidA

— NBC Sports (@NBCSports) May 22, 2020