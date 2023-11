Je li to ta sezona za Neverkusen? Xabijev Bayer upisao je već devetu pobjedu u uvodnih 10 kola

Tradicionalni bundesligaški termin subotom od 15:30 sati rijetko kad razočara, barem što se tiče broja golova, tako je i ovog vikenda. U tih je pet utakmica postignuto ukupno 18 pogodaka, a možda i najzanimljivije je bilo u Sinsheimu, gdje je Hoffenheim ugostio vodeći Bayer. U vrlo efikasnom i zanimljivom dvoboju punom preokreta, na kraju su ipak slavili gosti iz Leverkusena te povećali prednost na vrhu poretka.

Konačni je rezultat bio 3-2 za Bayer, u utakmici u kojoj se nakon više od mjesec dana u zapisniku pojavio Andrej Kramarić, iako je do 78. bio na klupi za rezerve. Golijada je započela već u devetoj minuti, svojim trećim zgoditkom u posljednja četiri nastupa otvorio ju je Florian Wirtz. Mladi njemački reprezentativac okrunio je tako krasnu Bayerovu akciju, a takva je bila i ona s početka sučeve nadoknade prvog dijela.

Iz kuta je prizemnu loptu poslao Jonas Hofmann, nitko nije čuvao Alejandra Grimalda, pa je španjolski ofenzivac mirno naciljao i zatresao mrežu. Činilo se tad kako će Bayer lako do troboda kod Hoffenheima, no onda su domaći u razmaku od samo dvije minute posve poravnali rezultat. Tragičar je u tim trenucima bio gostujući golman i kapetan Lukáš Hrádecký, u oba je navrata loše reagirao.

Najprije je, u 56. minuti, slabim ispucavanjem poslao loptu do Antona Stacha, koji je odmjerenim udarcem s gotovo 40 metara iskosa smanjio na 2-1. Nije se iskusni finski čuvar mreže niti oporavio od tog kiksa, a već je bilo 2-2. S oko 25 metara je ne odveć opasno tukao Maximilian Beier, Hrádecký nije uspio ukrotiti njegov pokušaj, pa je na odbijenu loptu naletio Wout Weghorst i izjednačio rezultat.

Ipak, neće Hrádecký biti toliki tragičar, za to su se pobrinuli Victor Boniface te opet Grimaldo. Prvi je dugo lomio Ozana Kabaka i sačuvao loptu na lijevoj strani, a zatim ju poslao do Španjolca. On ju je primio, krajičkom oka proanalizirao situaciju te vrlo preciznim udarcem opet matirao golmana Olivera Baumanna. I Grimaldo je u vrlo dobroj formi, u zadnjih pet nastupa ima isto toliko golova.

Tako je Bayer zadržao svoj gotovo pa stopostotan učinak, u ovih 10 kola upisao je devet pobjeda te samo jedan remi, i to u gostima kod Bayerna. Sjajan je to start sezone za sastav koji vodi trener Xabi Alonso, možda su ove sezone i pred njim i čitavom momčadi iz Leverkusena velike stvari…