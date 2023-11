Jedan, ali vrijedan: vodeći dvojac Hajduk i Rijeka zapravo najčešće upisuje minimalne pobjede

Hajduk, iako je vodeća momčad HNL-a, dosad je u prvenstvu ostvario 11 pobjeda, a više od polovice, odnosno njih šest, Bijeli su dobili s minimalnih 1-0. Tim je rezultatom splitski sastav redom pobjeđivao pobijedio Rijeku, Lokomotivu, Dinamo, Slaven Belupo, Rudeš i Osijek.

Još dva puta je splitski prvoligaš pobjeđivao s jednim pogotkom razlike, s 2-1 je bio bolji u gostima protiv Dinama i Varaždina, što ostavlja tek tri utakmice u kojima je, rezultatski gledano, na lakši način došao do tri boda. U pitanju su pobjede na Poljudu protiv Slaven Belupa 3-0 i posljednjih 3-1 protiv Varaždina te gostujuće 2-0 slavlje protiv Rudeša.

No, iako vlada mišljenje da Rijeka igra napadački i poletno te pobjeđuje sa stilom, same brojke to ne potvrđuju. Izuzmu li se dvije uvodne pobjede, klub s Rujevice od početka kolovoza nikoga nije pobijedio s dva gola razlike. Ta uvodna slavlja su bila 4-0 s Rudešom i 6-0 s Istrom 1961, a nakon toga Rijeka je ostvarila još šest pobjeda. Triput je bilo 1-0 (Slaven, Hajduk i Gorica), a triput i 2-1 (Lokomotiva, Osijek i Rudeš).

Od vodećeg trolista, najveći broj uvjerljivijih pobjeda ima Dinamo. Ukupno je aktualni prvak pobijedio sedam puta, a od toga su četiri izražene s dva zgoditka razlike ili više. Radi se o dva slavlja protiv Istre (oba puta 3-0) te po jedno protiv Slavena (3-0) i Rudeša (5-1). Od preostale tri pobjede, Plavi su čak dvije ostvarili preokretima u završnici ili sudačkoj nadoknadi, 3-2 kod Osijeka i 2-1 protiv Lokomotive.

