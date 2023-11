Jedan brat Smolčić danas je igrao protiv Dinama, a drugi je zabio prvijenac u Bundesligi

Imao je Werder 2-0 zahvaljujući golovima Marvina Duckscha s bijele točke u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena te Rafaela Santosa Borrea u 50., no Frankfurt se u nastavku vratio. Ellyes Skhiri prvo je smanjio na 2-1 na asistenciju Omara Marmousha u 65. minuti, a Smolčić je u 75. glavom pogodio nakon Tutina dodavanja i postavio konačni rezultat.

Važan je to bio pogodak za Smolčića koji je lani otišao u Eintracht, no u prvoj sezoni nije dobio puno prilika zbog ozljede koja ga je natjerala na propuštanje gotovo čitavog proljetnog dijela kampanje. Danas je dočekao svoj tek drugi bundesligaški start u novoj sezoni i iskoristio ga maksimalno, a ovo mu je bio ukupno drugi gol za Eintracht — lani je poentirao u ogledu DFB-Pokala protiv niželigaša Stuttgarter Kickersa.

