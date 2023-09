Jedan ‘Here we go’ ponedjeljkom: Fabrizio Romano javlja da Romelu Lukaku dolazi u Romu

Romano govori da Belgijac u utorak putuje u Rim, a da će Roma Chelseaju platiti više od pet milijuna eura za posudbu uz još sedam i pol milijuna za pokrivanje Lukakuove pozamašne plaće koju je ipak pristao smanjiti samo da ode iz Londona.

Romelu Lukaku to AS Roma, here we go! Agreement reached on loan deal valid until June 2024 — player will travel to Roma on Tuesday 🚨🟡🔴 #ASRoma

Salary coverage around €7.5m for 10 months. Loan fee higher than €5m.

Green light arrived also on player side.

Done deal.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2023