Jedan svijet, jedna borba: Hamilton je osnovao zakladu protiv rasizma, a onda otišao na prosvjed

Lewis Hamilton je ove nedjelje napravio transparent, na glavu stavio maramu i otišao u londonski Hyde Park pridružiti se tisućama ostalih prosvjednika u sklopu demostracija protiv rasne diskriminacije.

Šesterostruki svjetski prvak u Formuli 1 već godinama se bori protiv rasizma, ne samo u sportu već i izvan njega. Prosvjedi nakon policijskog ubojstva Georgea Lloyda u Minneapolisu samo su posljednji javni pokret koji je Mercedesov vozač podržao.

“Spustio sam se do Hyde Parka i pridružio mirnom prosvjedu i ponosan sam na to što sam vidio toliko ljudi iz raznih pozadina i rasa koji podržavaju ovaj pokret. Optimist sam i mislim da će do promjena doći, ali nećemo sada stati. #blacklivesmatter”, napisao je na svom Twitter profilu.

Hamilton je netom prije objavio kako je pokrenuo The Hamilton Commission, inicijativu kojoj je cilj napraviti motosport “raznolikim poput kompleksnog i multikulturalnog svijeta u kojem živimo.”

Inicijativa je pokrenuta u suradnji s Kraljevskom inženjerskom akademijom i pokušat će dati više prilika mladim tamnoputim ljudima s pozadinama u znanosti.

Went down to Hyde Park today for the peaceful protest and i was so proud to see in person so many people of all races and backgrounds supporting this movement. It was really moving. I’m feeling extremely positive that change will come, but we cannot stop now. #blacklivesmatter ✊🏾 pic.twitter.com/koOTEPOXAh

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 21, 2020