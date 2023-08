Jedino sami sebe mogu zaustaviti: Verstappen kažnjen za VN Belgije zbog zamjene mjenjača

Pravila Formule 1 nalažu da svaki automobil ima pravo na četiri kutije mjenjača po sezoni, a svako prekoračenje znači kaznu. Inače momčadi često na te kazne pristaju i rade zahvate, a Verstappen je prvi koji ove sezone troši već peti mjenjač.

🚨 MAX VERSTAPPEN WILL GET A 5 PLACE GRID PENALTY FOR THIS SUNDAY'S RACE!

He is taking a new gearbox!

[@ErikvHaren] #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/s8tTr7UW7M

— RBR Daily (@RBR_Daily) July 28, 2023