Jedinstvo u Unitedu: Fernandes je svoju nagradu za igrača utakmice predao Jonnyju Evansu

Sigurno Evans donosi ono iskustvo, veteransku mirnoću, ali i pobjednički gard kao zadnji ostatak šampionske momčadi koja je žarila i palila pod Sir Alexom Fergusonom. To je i dokazao u pobjedi nad Burnleyem u najtežim trenucima za klub, gdje je prvo zabio zbog zaleđa poništeni pogodak, da bi u 45. minuti sjajnom dugom loptom namjestio pobjednički gol za Bruna Fernandesa.

Bruno Fernandes handed his Man Of The Match award over to Jonny Evans after their win against Burnley 🤝 pic.twitter.com/hsPUioFcNi

— ESPN UK (@ESPNUK) September 24, 2023