Jedna ekipa manje na listi za odstrel: Napoli je postao 35. Messijeva žrtva u Ligi prvaka

Quique Setién prije uzvratnog susreta osmine finala Lige prvaka između Barcelone i Napolija kazao je kako nijednom nije pomislio da bi mu to mogla biti posljednja utakmica na klupi Blaugrane uslijed neuspješnog lova na naslov u nacionalnom prvenstvu te gomile repova i drama koje se već tradicionalno vuku po klupskim prostorijama na Camp Nouu. Barça je nakon pet mjeseci kod kuće dočekala Gattusov sastav koji je u Serie A završio na sedmom mjestu, ali i podigao Kup, s otvorenim rezultatom od 1-1 i prednosti gola u gostima.

I, sudeći po nekakvoj općoj percepciji Barcelone kao tima u ovoj maratonski dugoj sezoni, nije bilo čudno na društvenim mrežama viđati skepsu upućenu katalonskoj momčadi prije večerašnjeg ogleda te razne prognoze o mučenju i lošem nogometu koji bi mogla prezentirati.

Sjeme za cvjetanje takvog narativa moglo je vrlo lako biti posađeno već u drugoj minuti susreta kada je Lorenzo Insigne ubacio u kazneni prostor; lopta se potom odbijala od Gerarda Piquéa i Nelsona Semeda, a naposljetku je završila na nozi Driesa Mertensa koji je pogodio vratnicu. Napoli je poticajno otvorio utakmicu i u početnim minutama izgledao kao da bi Barceloni mogao napraviti pozamašnu količinu problema, ali osjećaj je splasnuo uslijed egzibicija njegove obrane.

Prvu smo vidjeli u 10. minuti: Ivan Rakitić nabacio je iz kuta, a Clément Lenglet iskoristio loše pozicioniranje gostujućih stopera vinuvši se u zrak i poentiravši za domaće vodstvo. Povodom pogotka nastupila je prva od mnogih aktivacija VAR-a na današnjem susretu, pošto je postojala sumnja da je francuski branič prilikom postizanja gola odgurnuo Diega Demmea na Kalidoua Koulibalyja i tako počinio prekršaj, no situacija na kraju ipak nije proglašena spornom.

Trenutak primanja opisanog gola koji je, usto, bio 600. u Ligi prvaka (ili Kupu prvaka) za Barcelonu, označio je i ekspresno Napolijevo napadačko gašenje, a defenzivna zujavost samo se pojačala: u 23. minuti Lionel Messi iskorisito ju je za trenutak vlastite genijalnosti. Luis Suárez, usred fenomenalne timske akcije, poslao mu je loptu na desnu stranu, a Argentinac se potom zabio u šesnaesterac, izvozao trojicu suparničkih braniča, zatim pao, pridigao se na noge i zavrnuo loptu u suprotni kut. Bilo je to potvrđivanje superiorne vještine kakvo, ruku na srce, često znamo vidjeti: uostalom, Napoli je ukupno 35. ekipa kojoj je Messi zabio u Ligi prvaka, s čime se nitko ne može mjeriti.

11 – All 11 @FCBarcelona players touched the ball in the build-up to their second goal against Napoli (Messi, 23'). Team.#UCL #BarçaNapoli pic.twitter.com/1kMKlIuuEJ — OptaJorge (@OptaJorge) August 8, 2020

Plodna večer za najboljeg svih vremena nastavila se u 30. minuti kada je Jordi Alba uposlio Suáreza čiji je žestok pokušaj dobro obranio David Ospina, no lopta se potom odbila do Frenkieja de Jonga koji je izvrsno vidio samog Messija na drugoj vratnici. Primivši loptu, svemirac iz Rosarija jednostavno nije mogao promašiti, ali njegov pogodak poništen je nakon sudačke konzultacije s video asistentom. Utvrđeno je da je igrao rukom, iako bi mnogi rekli da se radilo o čistoj situaciji i primanju lopte na prsa. Kako bilo, do trećeg pogotka Barcelona nije došla.

Napoli ✅ Lionel Messi extends his record for most UCL opponents scored against. pic.twitter.com/3d1OfaFtDh — ESPN FC (@ESPNFC) August 8, 2020

Odnosno, ne u toj minuti: ‘osveta’ je stigla u 41. kada je Koulibaly krenuo ispucati loptu iz vlastitih 16 metara, bez da je primijetio Messija koji mu je natrčavao iza leđa u namjeri da istu ukrade. Senegalski branič, ne vidjevši Argentinca, krenuo je udariti po lopti, ali umjesto toga je pogodio suparnikovu nogu. Oboje su završili na travi, a Cüneyt Çakır poslije četiri minute analize pokazao je na bijelu točku. Suárez je bez problema poentirao, povisio na 3-0 i tako utrpao svoj 25. pogodak u Ligi prvaka: drugi je Urugvajac kojemu je to uspjelo nakon Edinsona Cavanija…

Već kad smo pomislili kako će Napoli završiti poluvrijeme praktički bez ispaljenog metka, na njegovu samom kraju protiv Rakitića suđen je jedanaesterac jer je zahvatio Mertensovu nogu. Çakır ovaj put nije morao gledati VAR i odmah je sudio najstrožu kaznu, a Insigne ju je uspješno pretvorio u napolitanski zgoditak i tračak nade za gostujuću momčad: usto, postao je jedini Talijan koji je u Ligi prvaka zabio i Realu i Barceloni u gostima…

Uslijedio je nastavak u koji je Napoli ponovno ušao bolje, ali Gattusovi momci jednostavno nisu uspjeli prijeći granicu korektnog: nedostajao im je dodatni poguranac, dodatna doza kreativnosti i lepršavosti koja bi propisno naudila Barceloninoj posljednjoj liniji. Ukratko, izostajao je onaj jedan presudni faktor koji bi ih doveo u mentalnu prevlast…

Napoli really missing the Barcelona kryptonite that is Divock Origi — Matthew Stanger (@MatthewStanger) August 8, 2020

A prostora je bilo, on se i otvarao. Primjerice, u 71. minuti Insigne je odlično iskoristio rupu u domaćoj obrani i u kaznenom prostoru pronašao Hirvinga Lozana koji je imao dovoljno ‘lufta’ oko sebe kako bi dobrano zapaprio Marcu-Andréu ter Stegenu, no situacija koja je po svemu izgledala izuzetno obećavajuće završila je šlampavim pokušajem glavom…

Rezultat od 3-1 s kraja prvog poluvremena na kraju se pokazao konačnim. Bila je to pomalo čudna utakmica vrlo nervoznog ritma; usprkos tome što je Barcelona dominirala i držala vlastitu prednost, teško se bilo oteti dojmu (a, tome je, vjerujemo, pomogao i VAR) kako su na Camp Nouu vladali neki nemirni duhovi. Ukupnih 12 Napolijevih udaraca (doduše, valja dodati da su samo dva otišla u okvir) naspram jednog jedinog domaćeg u drugom poluvremenu to, zapravo, mogu i potvrditi. Kako god, četvrtfinale je osigurano, a u Portugalu Setiénovu momčad čeka nemilosrdni Bayern…