Jedna za romantike: Santi Cazorla je nakon 20 godina potpisao za svoj dječački Real Oviedo

Romantic move for Santi Cazorla who’s joining Real Oviedo, free transfer until June 2024 ⚪️🔵🇪🇸

38 yo midfielder will play on professional minimum wage set by La Liga 2.

Oviedo reveal 10% his shirt sales will go back to the clubs youth academy.

Back 20 years later 🔙💙 pic.twitter.com/GFQz9Aliu0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023