Jedno istraživanje kazuje da igračima u Premier ligi sad prijeti 25 posto veća šansa za ozljedu

Užurbanim će ritom nogometaši klubova koji se natječu u engleskom prvenstvu pokušati kraju dovesti sezonu prekinutu pandemijom koronavirusa. Veselje za navijače postat će time njihova muka koju će sigurno neki od njih i platiti ozljedama.

Prema zasad poznatim informacijama Premier liga bi trebala biti nastavljena 20. lipnja i završena dovoljno rano da se igračima omogući kakav-takav predah prije no što započnje sljedeća. Plan je da se to dogodi krajem kolovoza ili početkom rujna.

Navedeno nužno znači povećane napore za nogometaše pa tako BBC piše da bi igrači Manchester Cityja mogli odigrati čak 13 utakmica u 49 dana. I to bez da se u računicu ubaci Liga prvaka. Potencijalni ulazak u finale natjecanja koje još nema zakazan datum povratka dodatno uvećava tu brojku.

Iz pobrojanog proizlazi veća mogućnost potencijalnih ozljeda.

Based on Project Restart's provisional return date of 20 June, Manchester City players could face 13 games in 49 days. 👀

Premier League players are facing a "25% increased injury risk".

Full story 👉 https://t.co/pr6N8nmb0x #bbcfootball #EPL pic.twitter.com/W124MmK5pk

— BBC Sport (@BBCSport) May 26, 2020