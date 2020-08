Jedno poluvrijeme posla: Sevilla je lako dobila Romu i napravila korak dalje u Europa ligi

Sevilla je protiv Rome na neutralnom terenu u Duisburgu izborila četvrtfinale Europa lige ponjedom od 2-0. Prva utakmica nikada nije odigrana zbog izbijanja pandemije i tako smo dobili samo ovu utakmicu koja je više-manje bila odlučena u prvom poluvremenu.

Sevilla je sasvim nadigrala Romu. U agresivnom otvaranju utakmice Sevilla je dolazila do solidnih prilika i redala jedan korner za drugim. I stoga nije bilo neobično što je Sevilla do zasluženog vodstva stigla nakon 22 minute igre.

Sergio Reguilón projurio je pokraj Bruna Peresa i Ibaneza, a njegov udara iz kaznenog prostora u bliži kut prošao je između nogu Paua Lopeza i Sevilla je tako povela 1-0.

