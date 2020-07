Jednog kišnog popodneva u Stokeu: Brentford je minimalno izgubio i dao novu šansu Biliću

U redu. Brentford je ove sezone apsolutni hit Championshipa, klub koji je pokazao kako se planskim razvojem može doći do izvrsnih rezultata, u čijoj momčadi dominira ubojiti trozubac Watkins–Mbuemo–Benrahma i koji je spojio osam pobjeda u posljednjih osam utakmica u ligi. Da, ti momci mogu napadati, mogu postizati sjajne rezultate, doći na korak do mjesta koje izravno vodi u Premier ligu uslijed West Bromwichevih kikseva, ali mogu li učiniti ono imanentno u engleskom nogometu — pobijediti jednog hladnog, kišnog popodneva u Stokeu?

Danas im nije uspjelo.

Na Bet365 stadionu bilo je poprilično prohladno za srpanj (17 °C), nebo iznad stadiona je plakalo, a slična je bila i atmosfera na terenu. Pčele su protiv domaćeg Stoke Cityja igrale tvrdu i tešku utakmicu gdje su u prvom poluvremenu uputile jedan udarac u okvir i gubile 1-0 usprkos dominaciji u posjedu lopte. Strijelac je za Potterse postao Lee Gregory u 38. minuti nakon što je naišao na odbijanac poslije Clucasova udarca s ruba kaznenog prostora. Vrlo blijeda gostujuća igra u prvom dijelu tako je bila kažnjena, a Bilićev jučerašnji kupon mogao se iskoristiti još nekih 45 minuta nakon što je sudac Geoff Eltringham poslao momčadi na predah.

4 – Against no other side has Lee Gregory scored more English league goals against than the four he has versus Brentford (4). Boing. pic.twitter.com/b6OmUe1qix

— OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2020