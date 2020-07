Jednom smrkne, drugom svane: novi Bilićev kiks donio je Leedsu povratak u Premier ligu

Na kraju, nogometašima Slavena Bilića nedostajalo je ono nešto…

Kada je bilo najbitnije, West Bromwich Albion je posustao; danas je poražen s 2-1 u gostima kod Huddersfielda, a to znači da je skupio samo dva od devet mogućih bodova u posljednje tri utakmice.

Isto tako, to znači da je Marcelo Bielsa uspio. Leeds United osigurao je povratak u Premier ligu nakon 16 godina.

If you want to know how long it is since Leeds were in the PL, it was a season when Arsenal finished top of the league

— Duncan Alexander (@oilysailor) July 17, 2020