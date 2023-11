Jeličić prije Hajduka: ‘Karoglan je malo drukčije posložio u odnosu na Leku, meni to dobro izgleda’

Gorica ove sezone igra odlično, nije izgubila već mjesec dana i može zapapriti svakome; u turopoljskom klubu nadaju se kako će to učiniti i trenutno vodećoj momčadi lige, Hajduku. Goričani u subotu gostuju na Poljudu u nadi da će zadržati priključak za trećeplasiranim Dinamom (ili ga možda i preskočiti, tko zna), a susret s Bijelima najavio je trener Dinko Jeličić.

“Možemo očekivati dobru utakmicu, idemo dolje nadigravati se, probati uzeti što više moguće u fenomenalnoj atmosferi koja nas očekuje”, rekao je u uvodu. “To je praznik nogometa, idemo sa svojim planom i probat ćemo uzeti što je moguće više.”

Hajduk je u nizu od pet uzastopnim pobjeda.

“U dobrom su nizu, očigledno je trener Karoglan probudio ono gdje im je malo nedostajalo”, smatra Jeličić. “Naravno, rezultat sve determinira, ali oni će sigurno sve napraviti na valu toga da nastave taj niz i to je ono što je normalno. Mi ćemo sve probati napraviti da poremetimo njihov niz. Imamo svoje ambicije i želje, vjerujem da ćemo dobro odgovoriti, a u subotu poslije utakmice ćemo vidjeti tko će se više veseliti.”

Protiv Rudeša se vidjela velika razlika u prvom i drugom poluvremenu…

“Radimo na tome otpočetka, to iziskuje vrijeme kao i sve ostalo”, napomenuo je trener. “Treba uloviti ritam, momci su u relativno kratkom vremenu otkad sam došao relativno brzo sve ulovili, ali teško je to konstantno ponavljati svih 90 minuta i kroz sve utakmice. Ja sam otpočetka toga bio svjestan, no oni čak i brže usvajaju stvari koje sam stavio kao ciljeve, no mi ćemo još sve napraviti da to još više ubrzamo. Moramo skratiti periode kada upadamo u rupe. Želimo pomaknuti nivo dobre igre na što veću minutažu.”

Hajduk prima jako malo golova, ali što je lakše na Poljudu, braniti se ili nadigravati?

“To je uvijek pitanje, jaje ili kokoš”, našalio se Jeličić. “Ja mislim da to mora biti i jedno i drugo, ako se opredijeliš samo za jedno, teško da ćeš profitirati. Ako se samo fokusiraš na zatvaranje i bunker, 90 minuta održati koncentraciju u tom bloku, a nemaš ideju što kad imaš loptu, prije ili kasnije će se dogoditi nekakav gol. A ako kreneš grlom u jagode, Hajdukova kvaliteta, atmosfera će doći u dovoljan broj situacija da te kazne, pitanje je momenta realizacije. Balans je ključ cijele priče, kao u svemu.”

Koliko je važno izdržati početni pritisak?

“Mislim da je to ključ utakmice, očekivano vrijeme također može biti jako bitan faktor, potencijalni vjetar, bura… Znamo što to tamo znači, ako u startu igraš kontra bure, to je već veliki hendikep”, podsjetio je. “Očekujem da će krenuti kao protiv Istre i Osijeka gdje su lomili utakmicu već u prvom dijelu. Apsolutno da je to jedan od ključnih trenutaka, ali imali su fazu u drugom poluvremenu kad je suparnik uspio dominirati. Osijek jako, Istra manje, ali možda su mogli i poentirati. Više manje sve znamo i gledamo, mi ćemo pokušati iskoristiti situacije koje će se sigurno stvoriti za nas, a suštinski je važno izdržati početni pritisak, imati plan i držati se do kraja.”

Još se malo osvrnuo na taktičke komponente…

“Svi znaju da smo dosta opasni u tranzicijama, ako suparnik krene tako visoko mora biti svjestan da mi možemo brzo izgraditi napad i iskoristiti otvorene prostore”, rekao je. “Ako tu po osvojenoj lopti ne reagiraš dobro, taj drugi napad je često najkritičniji. Tu se dešavaju nekakvi golovi kad misliš da imaš situaciju da ti zabiješ. Detalji će definirati utakmicu, ako hoćete, da usporedim i našu utakmicu u Gorici. Ušli smo ne baš najbolje, otvorili smo im dvije čiste šanse što nisu realizirali. Nakon toga, stabilizacija, dobra igra i nagrada u rezultatu. Da možemo planirati čisto i precizno, nogomet bi vjerojatno bio puno manje zanimljiv.”

Je li Mihael Žaper jedan od ključnih igrača u Hajduku?

“Donosi jako puno, ali ne bih stavljao sve u kontekst jednog igrača”, upozorio je Jeličić. “Pozitivan rezultat, dobra igra uvijek daje dodatni motiv i igrači u takvim okolnostima puno lakše love dobru formu. Krovinović se digao, da ne pričam o malom Pukštasu, Livaja se vraća na razinu na kakvoj je bio, Sahiti zabija ključne golove, Lučić je stabilan, obrana puno stabilnija nego prije… To se veže jedno na drugo. Žaper u kontekstu razvoja igre i blokiranja suparničke im je donio puno, Karoglan je malo drukčije posložio u odnosu na Leku i meni to jako dobro izgleda. Naravno, mi se moramo dobrim dijelom prilagođavati, ali i gledati kako ih iznenaditi.”