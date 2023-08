Jeste li spremni za NBA Cup? Liga je službeno predstavila natjecanje i odradila ždrijeb

Dakle, svih 30 timova raspoređeno je u šest skupina po pet ekipa. Momčadi će igrati četiri utakmice u skupini protiv svih suparnika iz svojih skupina; dvije kod kuće i dvije u gostima. Pobjednici skupina osigurat će prolazak u četvrtfinale, a pridružit će im se sljedeće dvije momčadi s najboljim omjerom iz svake konferencije. Zatim kreće knockout faza koja se igra na jednu utakmicu, a oni koji izbore Final Four odlaze u Las Vegas.

Također, važno je spomenuti da će se te utakmice brojati u omjer regularne sezone pa će ekipe imati dodatni motiv za ostavljanje dobrog dojma. Liga je odradila i ždrijeb skupina — kriterij su bili omjeri u protekloj kampanji— a evo kako grupe izgledaju.

Istok:

Skupina A: Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Indiana Pacers, Detroit Pistons

Skupina B: Milwaukee Bucks, New York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards, Charlotte Hornets

Skupina C: Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Orlando Magic

Zapad:

Skupina A: Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Portland Trail Blazers

Skupina B: Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Houston Rockets

Skupina C: Sacramento Kings, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs

