Joe Bryan, junak s Wembleyja: zabio je Brentfordu dva gola i donio Fulhamu promociju

Svaka utakmica koja odlučuje o plasmanu u Premier ligu standardno biva okrunjena epitetom najbogatijeg susreta na svijetu (točnije, od 200 milijuna funti), pa ni današnje finale doigravanja Championshipa između Brentforda i Fulhama nije bio iznimka. Taj zapadnolondonski derbi poprimio je masivne razmjere i na Wembleyju su neki očekivali fantastičan dvoboj sukladan određenim predstavama obje momčadi ove sezone, a posljednje mjesto za ulazak u najviši rang engleskog nogometa bilo je otvoreno za mudriji i efikasniji sastav.

Kao što se s obzirom na ulog moglo i očekivati, uopće nismo gledali takvu romantičarski željenu ljepoticu. Potpuno suprotno, svjedočili smo više-manje dosadnom dvoboju koji je pružio otprilike jednu ili dvije poluprilike sa svake strane, s tim da su momci koje vodi Scott Parker ostavili mrvicu jači dojam: u prvih 45 minuta Fulham je ostvario dva udarca u okvir, a moglo mu se i posrećiti kada je u devetoj minuti suparnički vratar David Raya došao u probleme nakon lošeg dodavanja unazad. Joshua Onomah svojim je kretanjima na terenu još jednom pokazao potencijal svoje kreativnosti unutar momčadi s Craven Cottagea, a Brentfordov strašni napadački trojac Benrahma–Watkins–Mbeumo bio je izoliran.

I jednoj i drugoj ekipi trebalo je znatno više inicijative u nastavku kako bi došle do toliko željenog mjesta u ekskluzivnom društvu, a očekivao se i ulazak Aleksandra Mitrovića s Fulhamove klupe.

A half of few chances, the better coming Fulham's way but it's still all square

Neeskens Kebano, koji je u vatrenoj formi, početkom drugog poluvremena solidno je opalio iz slobodnog udarca, ali svejedno neprecizno. Pomalo nervozan ritam i oprezan pristup iz prvog dijela samo se nastavio, a vremena za kalkuliranje bilo je sve manje i manje.

U 71. minuti uslijedila je prva punokrvna prilika za Brentford: Ollie Watkins silovito je zapucao pod gredu s nekih 18 metara, ali Marek Rodák spremno je reagirao odbivši loptu u korner. Nakon toga momčadi nisu stvorile značajne šanse i bilo je potpuno jasno kako će o ukrcaju na vlak za Premier ligu odlučivati produžeci: večerašnja utakmica drugo je od posljednja četiri finala doigravanja u Championshipu koje nije odlučeno u 90 minuta. Sve u svemu, cjelokupni susret najbolje opisuje sljedeći podatak:

There were just 4 shots on target in the first 90 minutes of Brentford vs. Fulham, with neither team having a big chance.

Not exactly a classic. 😬 pic.twitter.com/ya41z8NZKi

— Statman Dave (@StatmanDave) August 4, 2020