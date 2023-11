Joga bonito: Jérémy Doku sinoć je imao 6/6 driblinga. Skupio je to u tek 13 minuta na terenu

I ne bi to bilo ništa čudno da čovjek nije ušao u igru u 80. minuti. Upravo tada Belgijac je ušao umjesto Matea Kovačića i do kraja je naprosto oduševio. Bez pogotka i asistencije, u samo 10 minuta uz sudačku nadoknadu skupio je ocjenu 8.0 po Sofascoreu.

⚠️ | QUICK STAT

Jérémy Doku completed 6/6 dribbles against Young Boys, which is the most dribbles any player has completed across today's UEFA Champions League matches.

Oh yeah — he was only subbed on in the 80th minute. 🤯#UCL pic.twitter.com/mKlBXCZLnH

