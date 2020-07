Još četiri boda do povratka: Leeds je pobijedio Swansea golom u 89. minuti i blizu je Premier ligi

Vraća li se napokon?

Davne 1990. godine, kada je Liverpool posljednji put prije aktualne sezone osvojio naslov prvaka, Leeds je ugrabio promociju u elitni razred engleskog nogometa i potom 14 dugih godina boravio u Prvoj diviziji, odnosno Premier ligi.

Trideset godina kasnije, Redsi su opet prvaci, a momčad koju sada vodi Marcelo Bielsa jako je blizu povratku u vrh…

📅 1989/90

🏆 @LFC win the league.

📈 @LUFC are promoted to top-flight.

📅 2019/20

🏆 @LFC win the league.

⏳ @LUFC are 4 points away from promotion.

👀 History is repeating itself. pic.twitter.com/fIb3J7to5b

— SPORF (@Sporf) July 12, 2020