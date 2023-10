Još jedan dosadan derbi riješio je Salah. Zabio je ili asistirao u prethodnih 13 nastupa na Anfieldu

Moglo se tad i pretpostaviti da će ti ionako rijetki Evertonovi napadi gotovo posve iščeznuti, a Redsi još više preseliti igru pred gostujući gol. No, dugo se lomio otpor sastava pod vodstvom Seana Dychea, neuspješni su bili ti brojni Liverpoolovi napadi, sve do 73. minute. Tad je u kazneni prostor ušao Díaz te zavrnuo loptu prema petercu, a tamo je rukom igrao Michael Keane.

13 – Mohamed Salah has either scored or assisted in each of his last 13 Premier League appearances at Anfield; only Alan Shearer (runs of 18 and 17) and Thierry Henry (17) have ever done so in more consecutive home appearances in the competition. Certainty. pic.twitter.com/8TyjY8dlZv

— OptaJoe (@OptaJoe) October 21, 2023